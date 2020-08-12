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Блогер хоче врятувати Ferrari, яка провела під водою 26 років

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
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Блогер хоче врятувати Ferrari, яка провела під водою 26 років

Блогер хоче врятуватити Ferrari, яка провела під водою 26 років.

Ferrari Mondial не користується великою популярністю серед фанатів культової італійської марки, але одна модель, яка знаходиться в Нідерландах, привернула до себе велику увагу.

Йдеться про спорткар з досить незвичайною і драматичною історією: в 1994 році автомобіль став жертвою викрадача, який не зміг втекти від погоні і втопив "породистого жеребця". Протягом останніх 26 років Мондіаль знаходився у воді, але зовсім недавно його знайшли (причому абсолютно випадково) і витягли на поверхню, про що відразу ж дізнався YouTube-блогер Ratarossa. Цей ютубер є пристрасним любителем автомобілів марки Ferrari і робить все, щоб кожен екземпляр цього бренду залишився в живих. Не має наміру він відмовлятися і від порятунку цього Ferrari Mondial 1987 років випуску.

Ferrari, яка 26 років провела під водою.

Ferrari, яка 26 років провела під водою. Фото: cars.com

Зрозуміло, робочий стан автомобілю вже не повернути – на жаль, вода завдала непоправної шкоди. Проте, є інші варіанти застосування втопленого Феррарі, наприклад, розмістити його в акваріумі з акулами та рибками або ж зробити машину експонатом в музеї. Також блогер готовий вислухати інші пропозиції дотичного того, як можна "повернути до життя" цей Мондіаль.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що за 4 роки седан Alfa Romeo Giulia проїхав 400 000 км без будь-яких поломок.

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