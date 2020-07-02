Близько $500 000: в Україні виявили рідкісний автомобіль

В Україні виявили один з найбільш рідкісних сучасних суперкарів – McLaren 720S Spider. Автомобіль вважається навіть більш екзотичним, ніж Ferrari і Lamborghini.

Унікальний McLaren 720S Spider знайшли в Україні. Фото: topgir.com.ua

Як повідомляє TopGir, суперкар McLaren 720S в модифікації Spider зі складаним дахом і ціною близько $500 000 – єдиний в Україні.

Суперкар МакЛарен 720S вийшов дійсно швидким автомобілем. Двічі турбований двигун V8 об'ємом 4 л розвиває 720 к.с. На розгін до 100 км/год потрібно 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

Унікальний McLaren 720S Spider знайшли в Україні. Фото: topgir.com.ua

На фото потрапив екземпляр в яскраво-жовтому кольорі з жорстким чорним дахом, який можна автоматично скласти за 11 секунд.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про неймовірно дорогу Lamborghini, яку розмитнили в Україні за $160. 000.