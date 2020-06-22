Близько 40 викрадених авто пройшли шлях із Канади в Італію

В італійському порту виявили кілька контейнерів, в яких перебувало близько 40 вкрадених автомобілів. При цьому транспортні засоби прибули з Канади.

Виявити машини вдалося під час масштабної перевірки, повідомляє The Star. Розслідування ініціювали після знайденої Audi Q8 – кросовер значився у розшуку, тому правоохоронці припустили, що в порту може перебувати кілька подібних автомобілів.

Близько чотирьох десятків BMW, Lexus, Mercede-Benz та Land Rover були вкрадені в Канаді, але продати дорогі машини планували в Туреччині та Лівії. Взагалі перепродаж вкрадених транспортних засобів – свідомо малоперспективне заняття.

Хай там як, безпечніше збувати такі автомобілі за кордоном. Проте, машини все одно перебувають у розшуку, тому важко припустити, на що взагалі розраховували злочинці. З іншого боку, до появи в італійському порту всі ці БМВ і Мерседеси напевно перепродавалися кілька разів із фальшивими документами.

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Але поліція все ж виявила вкрадені транспортні засоби. Всі вони повернулися до Канади, де тепер необхідно знайти законних власників автомобілів. Водночас у поліції повідомили, що знахідка виявилася лише частиною партії з сотні машин, які вже вдалося знайти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про злочинне угруповання, яке вкрало 46 автомобілів – злодіями виявилися діти.