Конфлікт водія й тракториста на дорозі обернувся передбачуваним фіналом

У мережі з'явилося відео "битви", яка розгорілася між двома водіями – універсала Mercedes E-Class і трактора. Фіналом цього протистояння стала ДТП, в якій найбільше ініціатор конфлікту.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал KOŁKOWSKY J. Як випливає з опису, битва між двома "пілотам" розгорілася на одній з трас в Польщі (вона сталася ще минулого місяця, але в ЗМІ звернули увагу на відео тільки зараз). Почалося все з того, що трактор їхав шосе з дуже повільною швидкістю, і це розлютило "пілота Mercedes. Як тільки йому вдалося обігнати сільськогосподарську техніку, "петролхед" вирішив провчити тракториста, але це виявилося поганою ідеєю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Mercedes кілька разів різко гальмував перед трактором Скріншот відео

Водій Е-Клас застосував стандартну тактику вчителів на дорогах: спочатку різко розганявся, а потім так само різко гальмував перед багатотонної машиною. В остаточному підсумку це призвело до того, що трактор в'їхав в задню частину універсала.

У підсумку, "Мерседес" залишився зі зім'ятої кормою, а трактор фактично не постраждав. На щастя, водій спецтехніки все зафіксував на камеру.

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