Конфлікт водія й тракториста на дорозі обернувся передбачуваним фіналом

У мережі з'явилося відео "битви", яка розгорілася між двома водіями – універсала Mercedes E-Class і трактора. Фіналом цього протистояння стала ДТП, в якій найбільше ініціатор конфлікту.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал KOŁKOWSKY J. Як випливає з опису, битва між двома "пілотам" розгорілася на одній з трас в Польщі (вона сталася ще минулого місяця, але в ЗМІ звернули увагу на відео тільки зараз). Почалося все з того, що трактор їхав шосе з дуже повільною швидкістю, і це розлютило "пілота Mercedes. Як тільки йому вдалося обігнати сільськогосподарську техніку, "петролхед" вирішив провчити тракториста, але це виявилося поганою ідеєю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Водій Е-Клас застосував стандартну тактику вчителів на дорогах: спочатку різко розганявся, а потім так само різко гальмував перед багатотонної машиною. В остаточному підсумку це призвело до того, що трактор в'їхав в задню частину універсала.

У підсумку, "Мерседес" залишився зі зім'ятої кормою, а трактор фактично не постраждав. На щастя, водій спецтехніки все зафіксував на камеру.

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