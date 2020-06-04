"Битки" на аукціонах США почали відчутно дорожчати: що відбувається

Багато хто в Україні очікував, що після карантину "битки" на аукціонах США подешевшають. Однак на ділі спостерігається зворотна ситуація – останнім часом машини на американських майданчиках почали дорожчати, причому досить відчутно.

На подорожчання авто в США звернув увагу керівник каршерінга Getmancar Тарас Гетьманський.

"Ціни зросли і ростуть. Середня ціна VW Jetta на ринку США, на Copart 2700-3700$, ну, максимум такі авто йшли за 4000$ ... Ось скрін, таке авто максимум до пандемії коштувало 4000$, в США, зараз 6300$ вже дають і це ще не кінець ", – написав у своєму Facebook Тарас Гетьманський.

У підсумку, такий стан справ може привезти до того, що популярні на українському ринку автомобілі із США можуть помітно додати в ціні. Особливо це торкнеться авто з "нових партій".

На думку AutoOboz, подорожчання авто на аукціонах США могло статися через відкладеного попиту на вживані авто та побоювання населення вкладатися у нові автомобілі через економічну невизначеність.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на аукціон Copart потрапив перший електромобіль Porsche з пробігом 27 км.

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