Бите авто зі США продавали 64 рази протягом року

Битий кросовер Volvo XC90 побив своєрідний рекорд: протягом року на американських аукціонах його продавали 64 рази. Вдарений в задню частину автомобіль 2018 року випуску довго не хотіли віддавати за "копійки", але в кінцевому рахунку власник здався. При цьому машина постійно опинялася в руках у перекупників.

Як пише Auto24, машина вперше з'явилася на торгах в жовтні 2019 року. Спочатку XC90 продали на аукціоні IAAI, але потім він з'являвся кілька разів на майданчику Copart. В процесі торгів за кросовер давали максимум 16-18 тис. доларів, але ця ціна не влаштовувала нового власника і він постійно відхиляв пропозиції, заново виставляючи лот. Проте, в кінцевому рахунку господар здався, і автомобіль пішов з молотка за 17 400 доларів. Сталося це в липні 2020 року.

Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців. Фото: IAAI

Однак вже у вересні цей самийVolvo знову сплив на аукціоні. Цього разу – на аукціоні IAAI і вже за ціною в 20 400 доларів.

Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців. Фото: IAAI

Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців. Фото: IAAI

Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців. Фото: IAAI

Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців. Фото: IAAI

Як видно, перекупники є не тільки в Україні.

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