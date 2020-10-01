Бите авто зі США продавали 64 рази протягом року

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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Бите авто зі США продавали 64 рази протягом року

Битий кросовер Volvo XC90 побив своєрідний рекорд: протягом року на американських аукціонах його продавали 64 рази. Вдарений в задню частину автомобіль 2018 року випуску довго не хотіли віддавати за "копійки", але в кінцевому рахунку власник здався. При цьому машина постійно опинялася в руках у перекупників.

Як пише Auto24, машина вперше з'явилася на торгах в жовтні 2019 року. Спочатку XC90 продали на аукціоні IAAI, але потім він з'являвся кілька разів на майданчику Copart. В процесі торгів за кросовер давали максимум 16-18 тис. доларів, але ця ціна не влаштовувала нового власника і він постійно відхиляв пропозиції, заново виставляючи лот. Проте, в кінцевому рахунку господар здався, і автомобіль пішов з молотка за 17 400 доларів. Сталося це в липні 2020 року.

Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців.

Однак вже у вересні цей самийVolvo знову сплив на аукціоні. Цього разу – на аукціоні IAAI і вже за ціною в 20 400 доларів.

Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців.
Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців.
Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців.
Volvo XC90, який продавали 64 рази протягом декількох місяців.

Як видно, перекупники є не тільки в Україні.

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