Біля аеропорту 'Київ' зняли два найдорожчих позашляховики у світі

Біля столичного аеропорту "Жуляни" сфотографували два найдорожчих позашляховики у світі. Це дві різні моделі, але обидві від іменитих британських виробників – кросовери Bentley Bentayga та Rolls-Royce Cullinan.

Відповідне фото розмістив Instagram-акаунт vehicles.exclusive.

Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan в одному кадрі. Скриншот публікації

Сьогодні в Україні вже налічується кілька десятків Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan, і періодично вони трапляються на дорогах. Однак уперше два таких авто спіймали в одному кадрі, причому не на якійсь елітній стоянці, а під час руху на дорозі (не виключено, що дві машини зустрілися випадково).

Ціна обох автомобілів промовиста. Benetley Benatayga доступний в Україні без малого від 300 000 доларів, а Rolls-Royce Cullinan коштує щонайменше 400 тисяч.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні продають рідкісну Ferrari за ціною двох нових Toyota Camry.