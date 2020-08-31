Більше стилю, більше драйву – зустрічайте оригінальний кросовер Citroёn C3 Aircross Rip Curl

Зустрічайте яскраву новинку в Україні: кросовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl. Усі переваги відомого і комфортного кросовера CITROЁN C3 Aircross - тепер у вигляді унікальної лімітованої версії Rip Curl.

Кросовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl є прикладом успішного 4-річного партнерства двох культових

Брендів - CITROЁN і Rip Curl. Обидві компанії поділяють спільні цінності: свобода, креативність, жага

пригод. Партнерство між CITROЁN і Rip Curl є природним для двох Брендів - адже обидва створюють

дизайнерські й високотехнологічні продукти, призначені для відпочинку і комфорту. І кросовер

CITROЁN C3 Aircross в лімітованої версії Rip Curl повністю відповідає цьому: оригінальна і неповторна

зовнішність, комфортний салон, широкий перелік оснащення - для допомоги на бездоріжжі і комфорту

в місті.

Rip Curl означає "Більше стилю": оригінальна зовнішність і салон

Компанія Rip Curl бере початок з виробництва товарів для серфінгу - а тому не дивно, що модель

CITROЁN C3 Aircross Rip Curl отримала відповідне оформлення. Наклейки Wave на передніх дверях

нагадують про відпочинок на березі моря або океану, а яскраві жовті вставки підкреслюють

оригінальність нової версії моделі. Дах отримав чорне забарвлення, яке створює контраст з основним

кольором кузова, притягаючи ще більше поглядів до новинки. А виразні рейлінги, які також виконані в

чорному кольорі, ніби підкреслюють драйвовий характер автомобіля і його готовність до подорожей.

Таким чином, версія CITROЁN C3 Aircross Rip Curl "грає" на контрасті кольору кузова: чорна

верхня частина - дах і її стійки, тоновані стікла, чорні акценти в нижній частині - великі темні колісні

диски; але також, раптом - яскравий і насичений колір основної частини кузова. Адже стильний

кросовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl може похвалитися і унікальним дизайнерським кольоровим

пакетом персоналізації: жовта обробка навколо фар, дзеркал заднього виду, серцевин

легкосплавних дисків - як нагадування про жаркий літнійу пісок. У результаті автомобіль буквально

оживляє спогади про свіжість і силу бурхливого океану і його безкрайні піщані пляжі.

CITROЁN C3 Aircross Rip Curl. Фото: Citroen Ukraine

Салон кросовера CITROЁN C3 Aircross також наповнений особливою атмосферою Rip Curl, яка

досягається за допомогою використання темно-сірої тканини і оригінального декору. Наприклад,

сидіння прикрашені кольоровими рядками і смужками - вони "оживляють" дизайн і надають відчуття затишку всередині автомобіля: контрастний білий рядок, вставка жовтого кольору у верхній

частині спинки, яка повторює кольорову тему зовнішнього декору. Оригінальні килимки з логотипами

Rip Curl також мають яскраві піщано-жовті кольорові акценти. У результаті внутрішня атмосфера

кросовера CITROЁN C3 Aircross Rip Curl ідеально поєднує відчуття свіжості і енергії, а використання

вставок піщаного кольору дарує відчуття затишку.

Rip Curl означає "Максимум комфорту": високий рівень оснащення

Лімітована версія CITROЁN C3 Aircross Rip Curl створена на основі максимальної комплектації SHINE,

тому спочатку пропонує відмінне передове оснащення. Наприклад: шість подушок безпеки, клімат-

контроль, система Grip Control для допомоги при їзді по бездоріжжю, підігрів передніх сидінь,

зсувні задні сидіння, сенсорний 7-дюймовий дисплей з підтримкою Bluetooth і Mirror Screen, пакет

"Безпека 1" (круїз-контроль , спостереження за рядності руху, стеження за дорожніми знаками), тд.

Крім того, кросовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl для підвищення комфорту і безпеки водія і

пасажирів вже зі старту пропонує оснащення, яке для інших комплектацій є тільки за доплату.

Кращим прикладом є камера заднього виду - вона покаже всі небезпеки, що чекають задній бампер

автомобіля. Причому дана камера йде в пакеті з передніми датчиками паркування, які доповнюють

задні паркувальні датчики. Таким чином, водій отримує повну інформацію про ситуацію, яка

відбувається навколо автомобіля - усі перешкоди, невидимі погляду людини з салону, будуть помічені

паркувальними датчиками або камерою заднього виду.

У підсумку, кросовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl дарує максимум комфорту в будь-якій ситуації: на

бездоріжжі - допоможуть системи Grip Control і Hill Assist Descent Control, при парковці в місті -

допоможуть датчики паркування і камера заднього виду. Приберіть зі свого життя труднощі, залиште

лише комфорт і задоволення від поїздки - а кросовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl допоможе вам в

цьому!

Rip Curl означає "Вигідна пропозиція": ціна новинки – від 654 100 грн.

З урахуванням поєднання передового двигуна, автоматичної КПП, розширеного оснащення, виразного

зовнішнього та внутрішнього оздоблення, кросовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl стане відмінним

оригінальним доповненням в гамі даної моделі. І при цьому пропонується за досить вигідною

ціною, як для такого унікального автомобіля - від 654 100 грн.

Перші партії автомобіля вже на шляху до України, відкритий прийом замовлень на новинку у

офіційних дилерів Бренду. Поспішайте бути в числі перших, хто придбає яскравий стильний

кросовер CITROЁN C3 Aircross Rip Curl!

Детальна інформація про CITROЁN – на сайті www.citroen.ua.

CITROЁN C3 Aircross Rip Curl. Фото: Citroen Ukraine

Довідка про компанію:

Офіційне представництво CITROЁN в Україні розпочало свою операційну діяльність в червні 2010 року. Головна мета представництва – привнесення європейської культури продажів і обслуговування автомобілів CITROЁN. Лінійка автомобілів CITROЁN в Україні представляє широкий модельний ряд: ультракомпактний CITROЁN C1, компактний хетчбек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 Aircross, Новий SUV CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN C-Elysée, стильний і комфортний хетчбек CITROЁN С4 Cactus, технологічний і просторий CITROЁN Grand С4 SpaceTourer, місткий мінівен CITROЁN SpaceTourer і пасажирський Новий CITROЁN Berlingo. Крім того: комерційні CITROЁN Jumpy, CITROЁN Jumper і Новий CITROЁN Berlingo.

Бренд CITROЁN

Як міжнародний автомобільний бренд, який знаходиться в центрі масового ринку, CITROЁN культивує сміливість і творчість з 1919 року. Виділяючись своїм дизайном і забезпечуючи цінність відчуття "домашнього затишку" завдяки високому рівню комфорту і передовими технологіями, автомобілі CITROЁN, наприклад, C3 або компактний SUV C3 Aircross, привносять свіжий "вітер змін" в автомобільний світ. Бренд популярний завдяки своєму підходу до роботи: головним джерелом натхнення для Марки є реальні люди та їх спосіб життя. Це знайшло своє відображення в фірмовому девізі компанії: Inspired By You ( "Натхненний вами"). Маючи в своєму розпорядженні мережу з 10 000 дилерський центрів і СТО в порядку 80-ти країн світу, CITROЁN реалізував в 2018 році більше 1,05 млн автомобілів. Бренд є володарем восьми чемпіонських титулів в світовому ралійному чемпіонаті FIA WRC (World Rally Championship) і трьох поспіль чемпіонських титулів в світових кузовних гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).

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