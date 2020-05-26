Більше не секрет: новий кросовер VW показали в мережі

Лінійка кросоверів VW ось-ось розшириться за рахунок стильного купеподібного SUV. Новий Volkswagen Nivus покажуть 28 травня, проте зовнішність компактного кросовера вже розкрита.

Раніше виробник показував перше затемнене фото VW Nivus і картинки з закамуфльованим кузовом. Але користувач Instagram під ніком overboostbr попрацював над зображеннями і "зняв" камуфляж із нового кросоверу Фольксваген. Завдяки цьому ми можемо роздивитись дизайн у деталях.

Дизайн VW Nivus 2021 розкритий завдяки Photoshop Instagram overboostbr

Дизайн VW Nivus 2021 розкритий завдяки Photoshop Instagram overboostbr

Як і передбачалося, спереду новинка схожа на VW Tayron. Цей кросовер створювався як ексклюзив для китайського ринку, однак новий Фольксваген Нівус, хоч спершу і з'явиться в країнах Південної Америки, згодом вийде на європейський ринок.

Фольксваген Нівус схожий на Volkswagen Tayron vw.com

Дизайн VW Nivus 2021 розкритий завдяки Photoshop Instagram overboostbr

Дизайн VW Nivus 2021 розкритий завдяки Photoshop Instagram overboostbr

Варто відзначити велику передню решітку, яка об'єднана з фарами в єдиний масив елементів. У бампері видно широкий повітрозабірник, а з боків – декор із темного нефарбованого пластика і протитуманки.

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Головними елементами задньої частини стали динамічно завалена лінія даху, об'єднані в цілісний блок ліхтарі та високий бампер. У цілому новинка виглядає повністю готовою до виходу на ринок.

Дизайн VW Nivus 2021 розкритий завдяки Photoshop Instagram overboostbr

Дизайн VW Nivus 2021 розкритий завдяки Photoshop Instagram overboostbr

На відміну від Tayron, новий Nivus виявиться компактнішим, адже він побудований на платформі Volkswagen Polo. Виключно передньопривідний кросовер на старті запропонують з 1-літровим турбованим трициліндровим двигуном потужністю 116 к.с. (бензин) або 128 к.с. (етанол) і 6-ступеневою механічною КПП. З появою в Європі гамма агрегатів помітно розшириться.

Раннє фото Volkswagen Nivus 2021 vw.com

Офіційна прем'єра Nivus відбудеться зовсім скоро – 28 травня. Крім Південної Америки та Європи, новинка може з'явитися на ринку США. Якщо в компанії розглянуть ще й Китай, компактний кросовер стане дійсно глобальною моделлю.

VW Nivus у камуфляжі vw.com

VW Nivus у камуфляжі vw.com

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