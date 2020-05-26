Більше не секрет: новий кросовер VW показали в мережі
Лінійка кросоверів VW ось-ось розшириться за рахунок стильного купеподібного SUV. Новий Volkswagen Nivus покажуть 28 травня, проте зовнішність компактного кросовера вже розкрита.
Раніше виробник показував перше затемнене фото VW Nivus і картинки з закамуфльованим кузовом. Але користувач Instagram під ніком overboostbr попрацював над зображеннями і "зняв" камуфляж із нового кросоверу Фольксваген. Завдяки цьому ми можемо роздивитись дизайн у деталях.
Як і передбачалося, спереду новинка схожа на VW Tayron. Цей кросовер створювався як ексклюзив для китайського ринку, однак новий Фольксваген Нівус, хоч спершу і з'явиться в країнах Південної Америки, згодом вийде на європейський ринок.
Варто відзначити велику передню решітку, яка об'єднана з фарами в єдиний масив елементів. У бампері видно широкий повітрозабірник, а з боків – декор із темного нефарбованого пластика і протитуманки.
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Головними елементами задньої частини стали динамічно завалена лінія даху, об'єднані в цілісний блок ліхтарі та високий бампер. У цілому новинка виглядає повністю готовою до виходу на ринок.
На відміну від Tayron, новий Nivus виявиться компактнішим, адже він побудований на платформі Volkswagen Polo. Виключно передньопривідний кросовер на старті запропонують з 1-літровим турбованим трициліндровим двигуном потужністю 116 к.с. (бензин) або 128 к.с. (етанол) і 6-ступеневою механічною КПП. З появою в Європі гамма агрегатів помітно розшириться.
Офіційна прем'єра Nivus відбудеться зовсім скоро – 28 травня. Крім Південної Америки та Європи, новинка може з'явитися на ринку США. Якщо в компанії розглянуть ще й Китай, компактний кросовер стане дійсно глобальною моделлю.
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