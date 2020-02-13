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13 лютого • оновлено в 19:35
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Більше 500 сил! Казахи побудували найпотужніший Mercedes W124

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Власник седана Mercedes 500E (зарядженої версії W124) в значній мірі допрацював свій автомобіль. Після тюнінгу його машина стала видавати понад 500 к.с.

Як з'ясував OBOZREVATEL, цей Mercedes W124 500E 1991 року було побудовано тюнерами у Нур-Султані, Казахстан. Секрет потужності машини криється в тому, що їй повністю замінили начинку: місце заводського 5,0 л M119 V8 та чотириступевого "автомата" зайняв двигун 6,2 л M156 V8 і трансмісія 7G-Tronic від більш сучасного E63 AMG W211 (такий автомобіль випускався 2007 -2009).

Mercedes 500E з 6,2 л M156 V8

Mercedes 500E з 6,2 л M156 V8

скріншот відео

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У підсумку, якщо раніше цей Mercedes W124 500E мав віддачу у 322 л.с. і 480 Нм, то тепер він видає на-гора 507 "коней" і 631 Нм крутного моменту. Щоб седан впорався з такою продуктивністю, йому також довелося встановити нові гальма: шестипоршневі спереду та чотирипоршневі ззаду.

Mercedes 500E з 6,2 л M156 V8

Mercedes 500E з 6,2 л M156 V8

engineswapdepot.com

Mercedes 500E з 6,2 л M156 V8

Mercedes 500E з 6,2 л M156 V8

engineswapdepot.com

Mercedes 500E з 6,2 л M156 V8

Mercedes 500E з 6,2 л M156 V8

engineswapdepot.com

Відзначимо, що свого часу Mercedes 500E був найпотужнішою версією культового W124. Цей автомобіль був розроблений компанією з Штутгарта у співпраці з Porsche.

Нагадаємо, кілька днів тому в Німеччині виставили на продаж Mercedes W124 без пробігу. Автомобіль оцінили як новий BMW X5.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
Mercedes-Benz видео тюнінг
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