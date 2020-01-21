Головна Новини
21 січня • оновлено в 20:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Білоруський позашляховик з кальяном в салоні оцінили у $ 1.7 млн

1.4т
Читати матеріал російською

У вересні минулоло року білоруська компанія Ramsmobile представила футуристичний позашляховик Protos RM-X2. Тепер стали відомі точні характеристики, ціна новинки та плани виробництва.

Як з'ясував OBOZREVATEL, незважаючи на свій шпалений зовнішній вигляд і не менш божевільні технології, Ramsmobile Protos RM-X2 виявився не звичайним концепт-каром, а серійним авто. Щорічно планується випускати по 12 таких машин (причому випуск стартує вже у цьому році), кожна з них буде коштувати від $ 1 666 666. Що ж білоруси пропонують за такі значні гроші?

Ramsmobile Protos RM-X2

Ramsmobile Protos RM-X2

newatlas.com

Новини
Конфіскат: влада влаштувала розпродаж білоруських електрокарів

Ramsmobile Protos RM-X2 являє собою позашляховик для апокаліпсису. По дизайну він схожий на культові моделі Hummer та позашляховик Lamborghini LM002 з минулого століття, але при цьому виглядає куди більш фантастично. Навіть двері у нього не прості – вони відчиняються вгору, як у суперкарів "Ламбо".

Ramsmobile Protos RM-X2

Ramsmobile Protos RM-X2

newatlas.com

Усередині білоруський позашляховик вражає не менше. Тут встановлено сидіння від Mercedes-AMG S63 Coupe, на передній панелі розташовується чотири екрани, а на центральній консолі встановлений справжній кальян.

Ramsmobile Protos RM-X2

Ramsmobile Protos RM-X2

newatlas.com

Ramsmobile Protos RM-X2

Ramsmobile Protos RM-X2

newatlas.com

Ramsmobile Protos RM-X2

Ramsmobile Protos RM-X2

newatlas.com

Найчастіше подібного роду ексклюзиви будують на архітектурах існуючих моделей, і тут розкривається ще одна особливість Ramsmobile Protos RM-X2: він базується на оригінальній платформі, зробленої з композитних матеріалів. При цьому в шасі вмонтована пневмопідвіска, що збільшує дорожній просвіт до 348 мм, а також "приховані" гусениці з електроприводом, які покращують позашляхові здібності автомобіля.

Ramsmobile Protos RM-X2

Ramsmobile Protos RM-X2

newatlas.com

Що ж стосується мотора, покупцям запропонують три силові установки на вибір: 6,2-літровий компресорний V8 Chevrolet LT5 на 999 к.с., дизель V8 Duramax об'ємом 6,6 літрів та електромотори загальною потужністю близько 1200 к.с. У всіх випадках могутнє серце підкреслюватиметься радіаторною решіткою зі світлодіодним підсвічуванням, яке можна налалаштовувати.

Ramsmobile Protos RM-X2

Ramsmobile Protos RM-X2

newatlas.com

З шевролетівськом двигуном розгін до "сотні" займає 3,3 сек. Інші мотори забезпечують динаміку приблизно на такому самому рівні. Опційно для Ramsmobile Protos RM-X2 доступний бронезахист рівнів B6 і B7.

Ramsmobile Protos RM-X2

Ramsmobile Protos RM-X2

newatlas.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, найзагадковіший електромобіль оцінили майже в 550 000 доларів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто позашляховик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги