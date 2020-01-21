Білоруський позашляховик з кальяном в салоні оцінили у $ 1.7 млн

У вересні минулоло року білоруська компанія Ramsmobile представила футуристичний позашляховик Protos RM-X2. Тепер стали відомі точні характеристики, ціна новинки та плани виробництва.

Як з'ясував OBOZREVATEL, незважаючи на свій шпалений зовнішній вигляд і не менш божевільні технології, Ramsmobile Protos RM-X2 виявився не звичайним концепт-каром, а серійним авто. Щорічно планується випускати по 12 таких машин (причому випуск стартує вже у цьому році), кожна з них буде коштувати від $ 1 666 666. Що ж білоруси пропонують за такі значні гроші?

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Ramsmobile Protos RM-X2 являє собою позашляховик для апокаліпсису. По дизайну він схожий на культові моделі Hummer та позашляховик Lamborghini LM002 з минулого століття, але при цьому виглядає куди більш фантастично. Навіть двері у нього не прості – вони відчиняються вгору, як у суперкарів "Ламбо".

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Усередині білоруський позашляховик вражає не менше. Тут встановлено сидіння від Mercedes-AMG S63 Coupe, на передній панелі розташовується чотири екрани, а на центральній консолі встановлений справжній кальян.

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Найчастіше подібного роду ексклюзиви будують на архітектурах існуючих моделей, і тут розкривається ще одна особливість Ramsmobile Protos RM-X2: він базується на оригінальній платформі, зробленої з композитних матеріалів. При цьому в шасі вмонтована пневмопідвіска, що збільшує дорожній просвіт до 348 мм, а також "приховані" гусениці з електроприводом, які покращують позашляхові здібності автомобіля.

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Що ж стосується мотора, покупцям запропонують три силові установки на вибір: 6,2-літровий компресорний V8 Chevrolet LT5 на 999 к.с., дизель V8 Duramax об'ємом 6,6 літрів та електромотори загальною потужністю близько 1200 к.с. У всіх випадках могутнє серце підкреслюватиметься радіаторною решіткою зі світлодіодним підсвічуванням, яке можна налалаштовувати.

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

З шевролетівськом двигуном розгін до "сотні" займає 3,3 сек. Інші мотори забезпечують динаміку приблизно на такому самому рівні. Опційно для Ramsmobile Protos RM-X2 доступний бронезахист рівнів B6 і B7.

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, найзагадковіший електромобіль оцінили майже в 550 000 доларів.

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