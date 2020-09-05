Білик, Дорофєєва і Вакарчук: на яких автомобілях їздять українські зірки
Представники світового шоу-бізнесу часто люблять виставляти напоказ свої статки, купуючи дорогі "іграшки" для себе. Йдеться не тільки про брендовий одяг, колекційні аксесуари й коштовності. Автомобілі також виступають у ролі показників успіху і багатства.
Багато українських зірок також люблять дорогі авто респектабельних марок. Однак є й ті, хто віддає перевагу комфорту і практичності. OBOZREVATEL розповідає, які автомобілі вибирають популярні українські артисти в 2020 році.
Ірина Білик
Українській співачці Ірині Білик близький друг подарував електрокар Tesla Model 3. Дорогим презентом 50-річна артистка похвалилася на своїй сторінці в Instagram. За словами зірки, вона прийняла автомобіль із нагоди особливої дати – 30-річчя дружби.
Надя Дорофєєва
Співачка і колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва віддала перевагу німецькому позашляховику BMW X5. У такий спосіб вона вибрала для себе комфорт і безпеку.
Настя Каменських
Співачка завжди віддавала перевагу великим і респектабельним автівкам. Раніше знаменитість їздила на Porsche Cayenne першого покоління помаранчевого кольору. Зараз Каменських обирає чорний Mercedes-Benz GLE Coupe.
Святослав Вакарчук
Лідеру гурту Океан Ельзи належить люксовий британський позашляховик. На Вакарчука зареєстровано Range Rover в одній із найдорожчих комплектацій.
ONUKA
Ната Жижченко, фронтвумен гурту ONUKA, вважає за краще їздити на чорному Smart Roadster. Ця модель випускалася лише три роки: з 2003-го по 2006-й. Усього було випущено приблизно 43 000 таких авто.
Юрій Горбунов та Потап
Популярний телеведучий Юрій Горбунов їздить на машині преміум-класу Range Rover. Середня вартість такого авто становить близько 80 тисяч доларів. Так само відомо, що відомий продюсер Потап теж обрав цю марку автомобіля.
Володимир Дантес
Співак, блогер, телеведучий Володимир Дантес їздить на Hyundai Tucson.
"В уявленні нашого менталітету – не дуже шикарна, хоча дуже зручна", – розповідав Володимир. Втім, останнім часом артист став усе більше роздумувати над покупкою електрокара.
Андрій Хливнюк
У вокаліста гурту "Бумбокс", Андрія Хливнюка – позашляховик і одна з найбезпечніших машин, на думку автоекспертів, – Volvo XC90 2011 випуску.
MONATIK
Jaguar став улюбленцем MONATIK. Співак нещодавно протестував новий електрокар Jaguar I-PACE і залишився в захваті. Швидкість, технологічність і дизайн автомобіля шалено вразили співака. Очевидно, Дмитро йде в ногу з часом і обирає сучасні, новаторські автомобілі.
Ектор Хіменес-Браво
Суддя і ведучий шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво – власник Infinity FX37s sport. Саме на цій автівці він успішно об'їздив усю Україну. За словами Ектора, автомобіль дає йому свободу пересувань, якої немає ні з одним іншим транспортом. Ним зручно подорожувати і оглядати нову місцевість.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, на яких авто їздять 10 найбагатших людей планети.