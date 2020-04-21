Biagini Passo: як італійці VW Golf винаходили
Напередодні майбутнього літнього сезону в компанії Volkswagen несподівано згадали про один з найбільш незвичайних проектів, коли-небудь створених на базі культової моделі Golf.
Цей прообраз сучасних кросоверів-кабріолетів, на зразок концепту T-Cross Breeze 2016 року або VW T-Roc Convertible, був створений італійською компанією Biagini в 1990 році.
Автомобіль використовував повнопривідне шасі Golf II Country і кузов кабріолета Golf I. Новинка отримала назву Biagini Passo.
Від свого німецького родича модель відрізнялася новими бамперами, оригінальною гратами радіатора, іншими фарами, трубчастої захистом передньої частини кузова, розширювачами колісних арок і ще більшим кліренсом. Passo оснащувався 1,8-літровим бензиновим мотором Volkswagen потужністю 98 л.с.
У період з 1990 по 1993 рік було виготовлено приблизно 300 таких незвичайних п'ятимісних кабріолетів. Близько 50 з них були продані у Німеччині, а решта розійшлися по країнах Європи з більш м'яким і сонячним кліматом. До наших днів більшість з них не дожили через проблеми з корозією.
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