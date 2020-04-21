Biagini Passo: як італійці VW Golf винаходили

Напередодні майбутнього літнього сезону в компанії Volkswagen несподівано згадали про один з найбільш незвичайних проектів, коли-небудь створених на базі культової моделі Golf.

Biagini Passo media.vw.com

Цей прообраз сучасних кросоверів-кабріолетів, на зразок концепту T-Cross Breeze 2016 року або VW T-Roc Convertible, був створений італійською компанією Biagini в 1990 році.

Концепт VW T-Cross Breeze 2016 року media.vw.com

Серійна модель VW T-Roc Convertible дебютувала в 2019 р media.vw.com

Автомобіль використовував повнопривідне шасі Golf II Country і кузов кабріолета Golf I. Новинка отримала назву Biagini Passo.

Biagini Passo media.vw.com

Biagini Passo media.vw.com

Biagini Passo media.vw.com

Від свого німецького родича модель відрізнялася новими бамперами, оригінальною гратами радіатора, іншими фарами, трубчастої захистом передньої частини кузова, розширювачами колісних арок і ще більшим кліренсом. Passo оснащувався 1,8-літровим бензиновим мотором Volkswagen потужністю 98 л.с.

Biagini Passo media.vw.com

У період з 1990 по 1993 рік було виготовлено приблизно 300 таких незвичайних п'ятимісних кабріолетів. Близько 50 з них були продані у Німеччині, а решта розійшлися по країнах Європи з більш м'яким і сонячним кліматом. До наших днів більшість з них не дожили через проблеми з корозією.

Biagini Passo media.vw.com

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