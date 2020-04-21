Biagini Passo: як італійці VW Golf винаходили

Напередодні майбутнього літнього сезону в компанії Volkswagen несподівано згадали про один з найбільш незвичайних проектів, коли-небудь створених на базі культової моделі Golf.
Biagini Passo
media.vw.com
Цей прообраз сучасних кросоверів-кабріолетів, на зразок концепту T-Cross Breeze 2016 року або VW T-Roc Convertible, був створений італійською компанією Biagini в 1990 році.
Концепт VW T-Cross Breeze 2016 року
media.vw.com
Серійна модель VW T-Roc Convertible дебютувала в 2019 р
media.vw.com
Автомобіль використовував повнопривідне шасі Golf II Country і кузов кабріолета Golf I. Новинка отримала назву Biagini Passo.
Biagini Passo
media.vw.com
Biagini Passo
media.vw.com
Biagini Passo
media.vw.com
Від свого німецького родича модель відрізнялася новими бамперами, оригінальною гратами радіатора, іншими фарами, трубчастої захистом передньої частини кузова, розширювачами колісних арок і ще більшим кліренсом. Passo оснащувався 1,8-літровим бензиновим мотором Volkswagen потужністю 98 л.с.
Biagini Passo
media.vw.com
У період з 1990 по 1993 рік було виготовлено приблизно 300 таких незвичайних п'ятимісних кабріолетів. Близько 50 з них були продані у Німеччині, а решта розійшлися по країнах Європи з більш м'яким і сонячним кліматом. До наших днів більшість з них не дожили через проблеми з корозією.
Biagini Passo
media.vw.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, в США виявили незвичайну радянську "Ниву".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".