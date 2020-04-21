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21 квітня • оновлено в 17:12
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Biagini Passo: як італійці VW Golf винаходили

1.1т
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Напередодні майбутнього літнього сезону в компанії Volkswagen несподівано згадали про один з найбільш незвичайних проектів, коли-небудь створених на базі культової моделі Golf.

Biagini Passo

Biagini Passo

media.vw.com

Цей прообраз сучасних кросоверів-кабріолетів, на зразок концепту T-Cross Breeze 2016 року або VW T-Roc Convertible, був створений італійською компанією Biagini в 1990 році.

Концепт VW T-Cross Breeze 2016 року

Концепт VW T-Cross Breeze 2016 року

media.vw.com

Серійна модель VW T-Roc Convertible дебютувала в 2019 р

Серійна модель VW T-Roc Convertible дебютувала в 2019 р

media.vw.com

Автомобіль використовував повнопривідне шасі Golf II Country і кузов кабріолета Golf I. Новинка отримала назву Biagini Passo.

Biagini Passo

Biagini Passo

media.vw.com

Biagini Passo

Biagini Passo

media.vw.com

Biagini Passo

Biagini Passo

media.vw.com

Від свого німецького родича модель відрізнялася новими бамперами, оригінальною гратами радіатора, іншими фарами, трубчастої захистом передньої частини кузова, розширювачами колісних арок і ще більшим кліренсом. Passo оснащувався 1,8-літровим бензиновим мотором Volkswagen потужністю 98 л.с.

Biagini Passo

Biagini Passo

media.vw.com

У період з 1990 по 1993 рік було виготовлено приблизно 300 таких незвичайних п'ятимісних кабріолетів. Близько 50 з них були продані у Німеччині, а решта розійшлися по країнах Європи з більш м'яким і сонячним кліматом. До наших днів більшість з них не дожили через проблеми з корозією.

Biagini Passo

Biagini Passo

media.vw.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США виявили незвичайну радянську "Ниву".

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль новини авто тюнінг ретро позашляховик кросовер
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