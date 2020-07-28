Раритетне авто проти нової машини: чим може обернутися ДТП

Старі автомобілі, створені ще у минулому столітті, мають більш міцні кузови у порівнянні з більш новими машинами. Яскравий тому приклад – відео досить жорсткої ДТП за участю колекційного авто, розробленого ще у 1930-х роках, та малолітражки Peugeot 206, яка відноситься до початку нульових. Спочатку оператор знімав ефектний виїзд ексклюзивного авто на трасу, але так вийшло, що у підсумку записав аварію.

Як можна побачити в ролику, водій родстера Morgan 4/4 – рідкісного класичного авто, який випускався невеликими партіями з 1936 по 2019 роки – проявив нерозсудливість та вискочив з другорядної дороги, не надавши перевагу хетчбеку Peugeot, який їхав головною дорогою. Судячи з усього, винуватець ДТП вважав, що йому вдасться проскочити, однак не розрахував швидкість "перешкоди зліва" і обидва авто скоїли зіткнення.

Підсумок аварії: класичний Морган, яким керував винувтець ДТП, зазнав мінімальних пошкоджень (вм'ятини і подряпини ледь помітні), а ось Пежо вдарився так, що його запчастини були розкидані по дорозі на кілька метрів. Що стосується водіїв, вони, на щастя, не постраждали.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що блогери позбавили автомобілі підвіски і перевірили, як він їде в такому стані.