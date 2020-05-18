Безпечна поїздка під час дощу: як уникнути аквапланування

Сильний дощ може стати серйозною проблемою для автомобіліста. Експерти компанії Nokian Tyres діляться своїми порадами та рекомендаціями щодо безпечної поїздки під час негоди.

Під час дощу в зоні контакту протектора шини і дорожнім полотном утворюється прошарок води nokiantyres.com

Під час дощу в зоні контакту протектора шини та дорожнім полотном утворюється прошарок води. Її товщина істотно збільшується, якщо машина потрапляє в колію. Внаслідок цього виникає аквапланування – шини повністю втрачають контакт із дорогою, що може спричинити втрату керованості та зчеплення.

До чого призводить зношений протектор

Якщо шини зношені, на певній швидкості канавки протектора вже не встигають виштовхувати воду з плями контакту. В результаті зчеплення шини з дорогою втрачається й авто стає некерованим на дорозі.

Дослідження, проведені компанією Nokian Tyres, показали, що на зношених шинах (протектор менш як 1,6 мм, шар води приблизно 5 мм) небезпека аквапланування виникає за швидкості 76 км/год, а у нових шин аналогічний показник дорівнює 96 км/год.

На ілюстрації добре видно, як зменшується пляма контакту під час зношення та зі збільшенням швидкості nokiantyres.ua

Для безпечного та впевненого водіння влітку залишкова глибина протектора повинна становити щонайменше 4 мм.

Індикатор зношення

Для легкого контролю стану протектора шини Nokian Tyres забезпечені індикатором зношення DSI (Driving Safety Indicator), який розташований на центральному ребрі шини у вигляді цифр, що показують залишкову глибину протектора в міліметрах і стираються у процесі зношення шини.

Індикатор DSI у вигляді краплі показує, коли шина вже не може захищати від аквапланування на мокрій дорозі nokiantyres.ua

Як боротися з акваплануванням

Якщо ви помітили, що ваш автомобіль "поплив", приберіть ногу з педалі "газу". У жодному разі разі не гальмуйте та не робіть різких рухів кермом. Оскільки процес зниження швидкості вже почався, зчеплення коліс з дорогою швидко відновиться. Цієї миті колеса повинні бути рівними, а не вивернутими убік.

Літні шини Nokian Tyres nokiantyres.com

Прості правила безпечного водіння під час дощу

Підтримуйте безпечну дистанцію до авто попереду.

Дотримуйтеся швидкісного режиму: в разі проливного дощу швидкість руху повинна бути на 15-20 км/год нижче, ніж під час руху по сухому асфальту.

Гальмівний шлях на мокрій дорозі збільшується, тому починайте гальмування заздалегідь і плавно.

Керуйте машиною спокійно, без різких рухів кермом і екстреного гальмування.

Намагайтеся уникати глибоких калюж і колій, де скупчується багато води.

Під час дощу на гальмівні колодки потрапляє вода, тому ефективність гальм знижується. Необхідно періодично плавно натискати на педаль гальма, щоб їх підсушити.

Асортимент літніх шин Nokian Tyres

Найкращою зброєю проти аквапланування є якісні літні шини. Компанія Nokian Tyres пропонує широкий асортимент, що охоплює такі моделі, як Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 і Nokian Hakka Green.

Nokian Hakka Black 2 призначена для потужних і швидкісних легкових авто. Вона відповідає найсуворішим вимогам складних умов північного літа. Колійність на дорозі та швидка зміна смуги руху не вплине на стабільну та передбачувану керованість.

Літні шини Nokian Hakka Black 2 для потужних і швидкісних авто nokiantyres.com

Концепція Dynamic Grip гарантує, що пляма контакту шини, створеної для активного динамічного водіння, забезпечить точне та контрольоване керування машиною в будь-яких дорожніх умовах.

Nokian Hakka Blue 2 – для автомобілів середнього класу. У ній знайшли застосування інноваційні технології Dry Touch 2, Coanda і Flow Guides. Всі вони спрямовані на забезпечення максимального контакту шин із мокрою дорогою.

Літні шини Nokian Hakka Blue 2 nokiantyres.com

Особливий малюнок протектора з різноманітними за формою канавками дозволяє прискорити відведення води із зони контакту шини з дорогою, щоб запобігти акваплануванню. Гумова суміш Nokian Hakka Blue Hybrid поліпшує зчеплення на мокрій дорозі і економить паливо.

Шини для кросоверів і позашляховиків

Крім моделей для легкових автомобілів, компанія пропонує шини для кросоверів і позашляховиків Nokian Hakka Black 2 SUV і Nokian Hakka Blue 2 SUV. Обидві моделі преміальних шин використовують в своїй конструкції запатентовану компанією Nokian Tyres технологію Aramid Sidewall.

Літні шини Nokian Hakka Black 2 SUV і Nokian Hakka Blue 2 SUV. використовують в своїй конструкції технологію Aramid Sidewall. nokiantyres.com

Посилена конструкція боковини з додаванням арамідного волокна забезпечує безліч переваг. Цей матеріал, який застосовується у військовій і космічній галузях, забезпечує високу міцність, надійно захищає від ударів і порізів, а крім того, гарантує довговічність і зносостійкість.

Літні шини Nokian Hakka Black 2 SUV nokiantyres.com

Економія і безпека

Nokian Hakka Green 2 – хороший вибір для компактних і сімейних авто, а також електромобілів. Ці шини мають низький коефіцієнт опору коченню. Вони ефективно протидіють акваплануванню, забезпечують низьку витрату пального та підвищену зносостійкість. Властивості компонентів гумової суміші допомагають шині адаптуватися до дорожніх умов, температури, навіть до індивідуальної манери управління.

Літні шини Nokian Tyres nokiantyres.com

Хакка Гарантія

Унікальна концепція Nokian Tyres Hakka включає фірмову Хакка Гарантію і дорожній асистанс. Якщо шина, що була правильно встановлена та коректно використовувалася, отримала пошкодження під час повсякденного використання та втратила придатність, покупець отримає натомість нову аналогічну шину абсолютно безкоштовно. Хакка Гарантія поширюється на шину, залишкова висота протектора якої становить щонайменше 4 мм, а з часу її придбання минуло не більш як рік. Якщо шина отримала пошкодження в дорозі, до вас на допомогу приїдуть фахівці служби асистансу. Більше про Хакка Гарантії.

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