Безкоштовна Toyota: як виглядає Supra за $0

Спорткар Toyota Supra A90, який розроблено спільно з BMW, дебютував у 2019 році. Новий автомобіль коштує близько $60 000, але конретну вживану Тойота пропонують за $0, тобто безкоштовно.

Напевно автомобіль не встиг проїхати велику відстань, тому продавати машину можна було і дорожче. Проте на аукціоні Copart дійсно пропонують Supra за нуль доларів. За кілька тижнів у продажу машина так і не знайшла покупця.

Toyota Supra за $0 не можуть продати Copart

Toyota Supra за $0 не можуть продати Copart

Toyota Supra за $0 не можуть продати Copart

По фото Toyota Supra A90 видно, що японський спорткар в дуже поганому стані. Простіше кажучи, це вже й не транспортний засіб зовсім. Адже автомобіль повністю згорів у пожежі. Від нього залишився понівечений кузов, двигун і трансмісія обгоріли, пошкоджено колісні диски. Уцілілих деталей просто немає.

Toyota Supra за $0 не можуть продати Copart

Toyota Supra за $0 не можуть продати Copart

Toyota Supra за $0 не можуть продати Copart

Toyota Supra за $0 не можуть продати Copart

Продавець вказав, що початкова вартість машини становила без малого $62 000. Але після пожежі це не має жодного значення. Поки Supra не згоріла, її 6-циліндровий рядний двигун об'ємом 3 л видавав 340 к.с. і 495 Нм крутного моменту. Схоже, без таких характеристик вживана Toyota Supra нікому не потрібна навіть безкоштовно.

Toyota Supra за $0 не можуть продати Copart

Toyota Supra за $0 не можуть продати Copart

Toyota Supra A90 2020 модельного року Toyota

Toyota Supra A90 2020 модельного року Toyota

Салон Toyota Supra A90 2020 модельного року Toyota

Як повідомляв OBOZREVATEL, найдешевша Toyota стала набагато крутішою і отримала спортивні компоненти.