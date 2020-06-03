Безкоштовна Toyota: як виглядає Supra за $0
Спорткар Toyota Supra A90, який розроблено спільно з BMW, дебютував у 2019 році. Новий автомобіль коштує близько $60 000, але конретну вживану Тойота пропонують за $0, тобто безкоштовно.
Напевно автомобіль не встиг проїхати велику відстань, тому продавати машину можна було і дорожче. Проте на аукціоні Copart дійсно пропонують Supra за нуль доларів. За кілька тижнів у продажу машина так і не знайшла покупця.
По фото Toyota Supra A90 видно, що японський спорткар в дуже поганому стані. Простіше кажучи, це вже й не транспортний засіб зовсім. Адже автомобіль повністю згорів у пожежі. Від нього залишився понівечений кузов, двигун і трансмісія обгоріли, пошкоджено колісні диски. Уцілілих деталей просто немає.
Продавець вказав, що початкова вартість машини становила без малого $62 000. Але після пожежі це не має жодного значення. Поки Supra не згоріла, її 6-циліндровий рядний двигун об'ємом 3 л видавав 340 к.с. і 495 Нм крутного моменту. Схоже, без таких характеристик вживана Toyota Supra нікому не потрібна навіть безкоштовно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, найдешевша Toyota стала набагато крутішою і отримала спортивні компоненти.