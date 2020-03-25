Без вікон і даху: незвичайний суперкар оцінили в $1,7 млн

У компанії McLaren вирішили нагадати про гоночному боліді Брюса Макларена, який вперше отримав помаранчеву ліврею.

Нагадаємо, що МакЛарен вивів болід M6A на трасу північноамериканської гоночної серії Can-Am в 1967 році. Автомобіль отримав яскраве забарвлення помаранчевого кольору, яка на довгі роки стала візитiвкою британської марки з Уокинга. За свою спортивну кар'єру болід M6A завоював п'ять разів поспіль чемпіонський титул серії Can-Am.

Два боліда McLaren M6A – Брюса Макларена (№4) і Денні Ульма (№5) cars.mclaren.press

Для поціновувачів історії, підрозділ MSO підготувало особливу версію суперкара McLaren Elva. Автомобіль забарвлений в ексклюзивний колір Anniversary Orange, прикрашений сірими смужками і з гордістю несе номер "4", як на боліді Брюса Макларена.

McLaren Elva cars.mclaren.press

За 10-спиць чорними колісними дисками можна розглянути помаранчеві гальмівні супорти. Салон має ексклюзивну обробку з великою кількістю помаранчевих деталей.

McLaren Elva cars.mclaren.press

Це не перше відсилання до спортивного минулого бренду. Раніше компанія показала версію Elva, присвячену боліду M1A 1964 року.

McLaren M1A і Elva M1A Edition cars.mclaren.press

У 60-і роки на гоночних машинах McLaren використовувався атмосферний двигун Chevrolet 5.9 V8, який розвивав 525 к.с. У свою чергу Elva оснащена 4-літровим V8, потужність якого досягає 815 л.с., а крутний момент – 800 Нм.

Автомобіль буде виготовлений тиражем всього 399 авто вартістю від $ 1,69 млн. В якості опції можна замовити лобове скло, але ні бічних вікон ні даху для новинки не пропонується.

McLaren Elva cars.mclaren.press

Познайомитися з історією британської марки McLaren можна у фірмовому музеї компанії, причому для цього зовсім не обов'язково виходити з дому. OBOZREVATEL підготував добірку з 15 авто музеїв для віртуального туру.

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