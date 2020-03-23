Нова модель Porsche засвітилася на дорогах відразу у двох кузовах

У сімействі культового Porsche 911 чергове поповнення. На цей раз фотошпигунам вдалося виявити на дорогах Швеції найпотужніший кабріолет Turbo S нового покоління.

Про це повідомляє портал Carscoops. На дорогах загального користування тривають випробування нових купе і кабріолета Porsche 911 Turbo S.

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

2021 Porsche 911 Turbo S Coupe carscoops.com

Новинка є найпотужнішою на сьогоднішній день серійною модифікацією Porsche 911. Абсолютно новий 3,8-літровий 6-циліндровий двигун з двома турбінами розвиває 650 к.с., а обертовий момент досягає 800 Нм. Всю цю міць до всіх ведучих коліс передає 8-ступінчаста роботизована коробка передач PDK з двома зчепленнями.

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

З таким арсеналом 911 Turbo S здатний розігнатися від 0 до 100 км / год всього за 2,7 секунди, а максимальна швидкість досягає 330 км / ч. Перші екземпляри будуть доставлені покупцям в кінці нинішнього року. Вартість купе стартує з позначки $ 203 500, а кабріолет обійдеться не менше $ 216 300.

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні вже прибули перші електричні суперкари Porsche.

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