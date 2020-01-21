Без даху, зате з 4Х4: показано найнезвичніший Mercedes Sprinter

У Німеччині представили незвичайний Mercedes Sprinter. Новинка радикально відрізняється від стокового буса – по суті, з мікроавтобуса був зроблений позашляховик.

Як з'ясував OBOZREVATEL, цей Mercerdes-Benz Sprinter спеціально підготували для багатого любителя соколиного полювання. Незважаючи на те, що у машини вже є власник, її все привезли показати публіці – на виставку Caravan, Motor, Tourism 2020 року, яка зараз проходить у німецькому Штутгарті.

Hünerkopf Sprinter 4x4 newatlas.com

Позашляховий Спрінтер підготувало німецьке ательє Hünerkopf, яке спеціалізується на будівництві автобудинків. Найвизначнішою рисою автомобіля стало те, що його пасажирський відсік позбавили даху (частину, проте, вкрили скляним куполом), зате в самому салоні з'явилися чотири комфортабельних крісла класу люкс і пара телевізорів.

Hünerkopf Sprinter 4x4 newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4 newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4 newatlas.com

Крім того, на Hünerkopf Sprinter 4x4 встановили підніжки, кенгурятник, лебідку, шноркель, масивні колісні арки та позашляхові колеса з 37-дюймовими шинами BFGoodrich Mud Terrain.

Hünerkopf Sprinter 4x4 newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4 newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4 newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4 newatlas.com

Щодо технічного аспекту, нововведенням стала модернізована система 4х4, яка ще краще дозволяє Mercedes подорожувати по пересіченій місцевості. Під капотом – 128-сильний дизель.

Вартість такого Mercedes Sprinter 4X4 склала 267 000 євро.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Mercedes почав виробництво повністю електричного Sprinter. Машина отримала дві батареї на вибір.

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