Бензин знову подорожчав: ціни на українських АЗС

Після недавніх прогнозів про зростання вартості палива українські АЗС все ж підкоригували цифри. Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні збільшилися на 11-50 копійок за літр.

За інформацією Encorr, зростання цін почалося з кінця червня 2020 року після досить стрімкого здешевлення палива. Тепер багато великих мереж АЗС підняли ціни. Середні цифри в Україні через це виросли приблизно на 7 коп/літр щодо середини липня.

Ціни на пальне в Україні:

бензин А-92: 21,68 грн/літр (проти 21,53)

бензин А-95: 22,71 грн/літр (проти 22,57)

дизель: 22,15 грн/літр (проти 22,00)

Великі мережі АЗС підняли ціни на бензин і дизпаливо. enkorr.ua

Раніше повідомлялося, що в нинішніх умовах найближчим часом існує потенціал підвищення цін на паливо в Україні приблизно на 1 грн/літр. Також OBOZREVATEL розповідав про ціни на бензин в різних країнах світу і порівнював з Україною.