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Бензин знову подорожчав: ціни на українських АЗС

Стас Сіділєв
Новини
1,5 т.
В Україні подорожчав бензин і дизельне паливо

В Україні подорожчав бензин і дизельне паливо.

Після недавніх прогнозів про зростання вартості палива українські АЗС все ж підкоригували цифри. Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні збільшилися на 11-50 копійок за літр.

За інформацією Encorr, зростання цін почалося з кінця червня 2020 року після досить стрімкого здешевлення палива. Тепер багато великих мереж АЗС підняли ціни. Середні цифри в Україні через це виросли приблизно на 7 коп/літр щодо середини липня.

Ціни на пальне в Україні:

  • бензин А-92: 21,68 грн/літр (проти 21,53)

  • бензин А-95: 22,71 грн/літр (проти 22,57)

  • дизель: 22,15 грн/літр (проти 22,00)

Великі мережі АЗС підняли ціни на бензин і дизпаливо.

Великі мережі АЗС підняли ціни на бензин і дизпаливо. enkorr.ua

Раніше повідомлялося, що в нинішніх умовах найближчим часом існує потенціал підвищення цін на паливо в Україні приблизно на 1 грн/літр. Також OBOZREVATEL розповідав про ціни на бензин в різних країнах світу і порівнював з Україною.

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