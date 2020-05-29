Bentley випустить "золоте" купе Continental GT
Британська компанія Bentley запропонує своїм шанувальникам ексклюзивну серію Aurum Edition з 10 купе Continental GT. За виробництво новинки буде відповідати підрозділ Mulliner.
Для заможних клієнтів, які вважають за краще мати в своєму гаражі ексклюзивне авто, компанія Bentley підготувало чергову цікаву пропозицію.
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Купе Continental GT Aurum Edition by Mulliner буде виготовлено для покупців з країн Близького Сходу, Індії та ПАР. Перший примірник представили в фірмовому шоурумі компанії в Дубаї.
Відповідно до назви, новинка багато прикрашена золотом. Зокрема, їм покриті 22-дюймові легкосплавні диски, емблеми Mulliner, а також інші елементи декору.
Салон має обробку з чорної шкіри з "золотими" вставками і золотистим рядком. 18-каратним золотом прикрашені приладова панель і карти дверей.
Автомобіль оснащений 6-літровим мотором W12 потужністю 635 к.с., а обертовий момент досягає 900 Нм. З його допомогою повнопривідне купе розганяється до першої "сотні" за 3,6 секунди, а максимальна швидкість досягає 333 км/год.
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