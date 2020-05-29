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29 травня • оновлено в 20:06
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Bentley випустить "золоте" купе Continental GT

1.7т
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Британська компанія Bentley запропонує своїм шанувальникам ексклюзивну серію Aurum Edition з 10 купе Continental GT. За виробництво новинки буде відповідати підрозділ Mulliner.

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

bentley.com

Для заможних клієнтів, які вважають за краще мати в своєму гаражі ексклюзивне авто, компанія Bentley підготувало чергову цікаву пропозицію.

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

bentley.com

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

bentley.com

ЧИТАЙТЕ: У Монако засвітився золотий Bentley на українських номерах

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

bentley.com

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

bentley.com

Купе Continental GT Aurum Edition by Mulliner буде виготовлено для покупців з країн Близького Сходу, Індії та ПАР. Перший примірник представили в фірмовому шоурумі компанії в Дубаї.

Для новинки підготували особливі 22-дюймові легкосплавні диски з золотим напиленням

Для новинки підготували особливі 22-дюймові легкосплавні диски з золотим напиленням

bentley.com

Відповідно до назви, новинка багато прикрашена золотом. Зокрема, їм покриті 22-дюймові легкосплавні диски, емблеми Mulliner, а також інші елементи декору.

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

bentley.com

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

bentley.com

Салон має обробку з чорної шкіри з "золотими" вставками і золотистим рядком. 18-каратним золотом прикрашені приладова панель і карти дверей.

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

bentley.com

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner

bentley.com

Автомобіль оснащений 6-літровим мотором W12 потужністю 635 к.с., а обертовий момент досягає 900 Нм. З його допомогою повнопривідне купе розганяється до першої "сотні" за 3,6 секунди, а максимальна швидкість досягає 333 км/год.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні дебютував новий Bentley Flying Spur.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
нові авто новини авто суперкар Bentley
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