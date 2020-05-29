Bentley випустить "золоте" купе Continental GT

Британська компанія Bentley запропонує своїм шанувальникам ексклюзивну серію Aurum Edition з 10 купе Continental GT. За виробництво новинки буде відповідати підрозділ Mulliner.
2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner
bentley.com
Для заможних клієнтів, які вважають за краще мати в своєму гаражі ексклюзивне авто, компанія Bentley підготувало чергову цікаву пропозицію.
2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner
bentley.com
2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner
bentley.com
ЧИТАЙТЕ: У Монако засвітився золотий Bentley на українських номерах
2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner
bentley.com
2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner
bentley.com
Купе Continental GT Aurum Edition by Mulliner буде виготовлено для покупців з країн Близького Сходу, Індії та ПАР. Перший примірник представили в фірмовому шоурумі компанії в Дубаї.
Для новинки підготували особливі 22-дюймові легкосплавні диски з золотим напиленням
bentley.com
Відповідно до назви, новинка багато прикрашена золотом. Зокрема, їм покриті 22-дюймові легкосплавні диски, емблеми Mulliner, а також інші елементи декору.
2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner
bentley.com
2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner
bentley.com
Салон має обробку з чорної шкіри з "золотими" вставками і золотистим рядком. 18-каратним золотом прикрашені приладова панель і карти дверей.
2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner
bentley.com
2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner
bentley.com
Автомобіль оснащений 6-літровим мотором W12 потужністю 635 к.с., а обертовий момент досягає 900 Нм. З його допомогою повнопривідне купе розганяється до першої "сотні" за 3,6 секунди, а максимальна швидкість досягає 333 км/год.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні дебютував новий Bentley Flying Spur.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".