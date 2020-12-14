Bentley випустить модель Blower 30-х років

Британська компанія Bentley вирішила відновити виробництво своєї моделі Blower 1929 року, причому всі 12 машин, які будуть зібрані відділенням Mulliner, продані колекціонерам.

Про це повідомляє прес-служба компанії. В рамках роботи над унікальним проектом за основу для рекреації був узятий екземпляр 1929 року. 4,5-літровий компресорний автомобіль належав одному із заводських гонщиків – серу Генрі "Тіму" Біркіну.

Гоночний болід був повністю розібраний та "оцифрований" з використанням лазерного сканера. На основі отриманих даних почалося виготовлення першого з 1929 року примірника Bentley Blower, який отримав позначення "Car Zero" (англ. "нульовий автомобіль"). Прототип Blower Continuation Series був необхідний у тому числі й для відпрацювання технології виготовлення інших 12 машин, кожна з яких вже має свого власника.

На створення Car Zero пішло 40 тисяч годин копіткої праці. У процесі роботи було виготовлено майже дві тисячі деталей у точній відповідності з оригіналом. Виготовлення окремих елементів конструкції було доручено кільком британським спеціалізованим компаніям.

Так, зокрема, рама з товстолистової сталі була відформована та склепана за технологією гарячої клепки майстрами компанії Israel Newton & Sons. Цій фірмі, розташованій у Дербі, налічується 200 років. Вона спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні котлів для паровозів та парових двигунів, а її майстри зберігають традиційні технології.

Облицювання радіатора з нейзильберу та паливний бак зі сталі та міді виготовили у Vintage Car Radiator Company. Листові ресори та вушка виготовили ковалі Jones Springs. Великі та красиві фари відтворили у компанії Vintage Headlamp Restoration International.

Каркас панелей кузова виконали з ясена у компанії Lomax Coachbuilders. Для оздоблення салону майстрами Mulliner було використано 25 метрів штучної шкіри Rexine.

Чорний глянсовий кузов прекрасно виглядає у комбінації з темно-червоною шкірою Bridge of Weir. Як і на оригінальному Bentle Blower, для набивання сидінь використані 10 кг натурального кінського волоса.

До роботи з відтворення 4,5-літрового двигуна, який спроектував засновник компанії Уолтер Бентлі, залучили фахівців компанії NDR.

Прототип Car Zero буде використовуватися для тестів, в процесі яких він повинен подолати відстань, еквівалентну 35 тисячам км. Програма випробувань передбачає реальний пробіг приблизно 8 тисяч на випробувальному полігоні та в лабораторіях, де будуть симулювати різні умови від звичайних доріг до траси марафону Париж-Пекін та знаменитої італійської гонки Mille Miglia.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Bentley електрифікує всі свої моделі до 2026 року, а до 60-річного ювілею компанія Jaguar випустить 12 реплікарів E-Type.