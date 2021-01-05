Bentley представив оновлений кросовер Bentayga Hybrid

Сергій Іванов Новини 09:50, 5.01.2021 Оновлено: 10:24, 5.01.2021

Британська компанія Bentley презентувала оновлений гібридний кросовер Bentayga Hybrid.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка стала третім представником сімейства Bentayga, яка пережила плановий ресталінг та модернізацію після бензинових моделей.

Автомобіль відрізняється більшим облицюванням радіатора, іншою "кришталевою" світлотехнікою і бамперами
bentleymedia.com

Автомобіль відрізняється більшим облицюванням радіатора, "кришталевою" світлотехнікою та бамперами. За своєю стилістикою модель нагадує представлені раніше седан Flying Spur та купе Continental GT.

Bentley Bentayga Hybrid має у своєму арсеналі силовий агрегат PHEV сумарною потужністю 449 к.с.
bentleymedia.com

У салоні кросовера з'явилися електронна шкала приладів, трапецієподібні дефлектори вентиляції у центрі замість круглих, а нова інфо-розважальна система отримала широкоформатний 10,9-дюймовий екран та розширений функціонал.

У салоні кросовера з'явилися електронна шкала приладів, трапецієподібні дефлектори вентиляції по центру замість круглих
bentleymedia.com
Нова інфо-розважальна система отримала широкоформатний 10,9-дюймовий екран та розширений функціонал
bentleymedia.com
Новинка отримала оригінальне оздоблення салону
bentleymedia.com

Bentley Bentayga Hybrid має у своєму арсеналі силовий агрегат PHEV. У його склад входить 3-літровий бензиновий V6 із двома турбінами та електродвигун (94 кВт, 350 Нм). Сумарна віддача такого тандему – 449 к.с. та 700 Нм. Реалізувати його можливості допомагають 8-ступеневий "автомат" та система постійного повного приводу.

Максимальна швидкість кросовера – 254 км/год, а на розгін до першої "сотні" йому буде потрібно всього 5,5 с
bentleymedia.com

Харчування для електромотора забезпечує літій-іонна батарея ємністю 17,3 кВтг. Вона дозволяє подолати на електротязі до 50 км (за циклуом NEDC) зі швидкістю до 135 км/год. Загальна дальність ходу з повним баком бензину та зарядженою батареєю досягає 862 км (за циклом NEDC). Максимальна швидкість кросовера – 254 км/год, а на розгін до першої "сотні" йому буде потрібно всього 5,5 с.

Загальна дальність ходу з повним баком бензину та зарядженою батареєю досягає 862 км
bentleymedia.com

У компанії очікують, що гібридна версія стане найбільш популярною модифікацією у покупців. Крім того, цьогоріч нас чекає ще одна модель із PHEV – седан Flying Spur.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Bentley вирішила відновити виробництво легендарної моделі 30-х років, а також пообіцяла електрифікувати всі свої моделі.

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