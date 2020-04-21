БелАЗ наїхав на КАМАЗ: як виглядає вантажівка після ДТП

Величезний кар'єрний самоскид БелАЗ буквально розчавив вантажівку КАМАЗ – наслідки цієї ДТП було неважко передбачити. Результат зіткнення можна побачити на фото нижче.

КАМАЗ виконував функцію заправника в кар'єрі Качканара в Свердловській області Росії, повідомляє Дром. Після заправки водій вантажівки не встиг від'їхати і потрапив у сліпу зону, але оператор БелАЗу вирішив, що можна почати рух.

У Росії БелАЗ розчавив КАМАЗ drom.ru

У Росії БелАЗ розчавив КАМАЗ drom.ru

Таким чином, КАМАЗ опинився під колесами самоскида масою близько 130 тонн. В результаті кабіна була буквально розчавлена. На фото видно, що розмір коліс БелАЗу приблизно відповідає висоті потерпілого транспортного засобу.

У Росії БелАЗ розчавив КАМАЗ drom.ru

Повідомляється, що водій залишився цілим та встиг вискочити з вантажівки прям перед зіткненням.

У Росії БелАЗ розчавив КАМАЗ drom.ru

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