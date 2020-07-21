Базова ціна на новий Lexus перевалила відмітку в $100000

Компанія Lexus оприлюднила ціни на свій новітній спорткар – кабріолет LC 500 Convertible.

Нагадаємо, що дебют для широкого загалу флагманського спорткара відбувся в листопаді минулого року на автошоу в Лос Анджелесі. Через півроку компанія склала ціну на новинку. Вартість моделі стартує з позначки $101000, що на 8 тисяч дорожче версії з кузовом купе.

2021 Lexus LC 500 Convertible. фото: lexus.com

Під капотом новинки розташовується атмосферне 5-літровий V8, який розвиває потужність 471 л.с. і працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною трансмісією Direct-Shift. На розгін від 0 до 100 км/год кабріолету потрібно 4,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 270 км/год.

2021 Lexus LC 500 Convertible. фото: lexus.com

2021 Lexus LC 500 Convertible. фото: lexus.com

Традиційно компанія пропонує широкий пакет опцій, які дозволять максимально персоніфікувати автомобіль з урахуванням переваг покупця. Зокрема, замість стандартних 20-дюймових лекгосплавні дисків можна замовити ковані в кольорі "Темний графіт" за додаткові $1210, а комплект більших 21-дюймових коліс обійдеться в $2650.

2021 Lexus LC 500 Convertible. фото: lexus.com

2021 Lexus LC 500 Convertible. фото: lexus.com

Доплативши ще $595 можна вибрати ексклюзивний колір, наприклад, Cadmium Orange, Infrared або Flare Yellow. В аналогічну суму обійдуться карбонові накладки на пороги. Також компанія пропонує встановити в машині преміальну аудіосистему Mark Levinson ($1220), диференціал Торсен ($460) і проекційний екран ($900). Крім того, є ще маса інших опцій, яка зможе відчутно полегшити гаманець покупця. Таким чином в максимально укомплектованому варіанті LC 500 Convertible обійдеться в $132 тисячі.

2021 Lexus LC 500 Convertible. фото: lexus.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lexus обновила і допрацювала флагманський седан LS.