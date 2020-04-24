АЗС біля будинку: хто відповість за дотримання безпеки

Сергій Іванов Новини 16:00, 24.04.2020

Хаотична споруда АЗС може призвести до непоправних наслідків і загибелі людей.

Станом на початок 2020 року в Україні налічується понад 15 тисяч автозаправних станцій (АЗС). Якщо на трасах і дорогах вони побудовані і експлуатуються з дотриманням норм, то в населених пунктах часто спостерігаються серйозні порушення.

В Україні почастішали випадки будівництва АЗС з порушеннями норм
newspress.co.uk

В одних випадках, АЗС виростала поруч з житловими будинками, в інших випадку, навпаки, будівництво об'єктів для житла зводилося без дотримання необхідних норм поруч з АЗС, що вже працює .

Нагадаємо, що в Україні діють протипожежні вимоги, згідно яких відстань від найближчої з споруд АЗС до найближчих житлових і громадських будівель повинно бути від 25 до 80 метрів в залежності від типів заправок і обладнання. Також величина санітарних розривів від обладнання АЗС до оточуючих будинків повинна становити не менше 50 метрів.

В Україні почастішали випадки будівництва АЗС з порушеннями норм
newspress.co.uk

ЧИТАЙТЕ: Якість бензину А-95 на українських АЗС продовжує рости, але ...

Раніше процес видачі документів на будівництво видавала Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК). Яким чином і наскільки строго контролюватимуть це після ліквідації ДАБІ та реформування органів контролю, поки не зрозуміло.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на українських АЗС з'явилася можливість безконтактного обслуговування водіїв.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Песець та Зе: за тестуванням на COVID-19 Україна посіла місце нижче за ПАР та В'єтнам

Вірус відступає: Італія домоглася гучного успіху в боротьбі з COVID-19

Тепер не "корупція": юристи заявили про кардинальні зміни у справі "про плівки Єрмака"

Корупціонер, шахрай і наркоман: як Зеленський висміював Саакашвілі

"У нас є чіткий план!" Зеленський записав нове звернення до українців