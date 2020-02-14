Ажіотажний попит: новий позашляховик Suzuki б'є рекорди продажів

Маленький позашляховик Suzuki Jimny ніколи не відчував себе так добре. У новому поколінні він став модним, а позашляхові здібності нікуди не поділися. Модель знайшла високу популярність.

Настільки високу, що японський автовиробник не встигає задовольняти рекордно високий попит. Як стало відомо OBOZREVATEL, новий Сузукі Джимні щомісяця в середньому продають у кількості близько 7000 примірників.

Найбільшою популярністю в Японії користується найдешевший Suzuki Jimny globalsuzuki.com

Ця цифра в кілька разів перевершує прогнози компанії. Приблизно половина всіх проданих авто залишається в Японії. Такий ажіотаж на домашньому для Suzuki Jimny ринку викликав черги на позашляховик до 10 місяців!

Домашні покупці люблять Jimny за 660-кубовий двигун, яким оснащується базова версія. Саме з таким мотором компактний позашляховик дозволяє вписатися в податкові та страхові пільги. Приблизно три чверті продажів Suzuki Jimny в Японії припадають саме на цю базову модель.

Новий Сузукі Джимні викликав ажіотаж на ринку globalsuzuki.com

Але не варто забувати про глобальний ринок, де новий Jimny також дуже популярний. Крім гідних якостей на бездоріжжі, його компактні розміри роблять автомобіль досить зручним міським ТЗ, а яскравий дизайн навіть переводить у категорію модних аксесуарів.

Але, як виявилося, висока популярність демонструє другий бік. Адже компанії необхідно знайти спосіб якомога швидше задовольнити зростаючий попит, поки покупці не перекинулися до інших виробників.

На глобальному ринку представлений Suzuki Jimny з більш широким кузовом globalsuzuki.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, компактний кросовер Suzuki Ignis нового модельного року вже повністю розсекретили на офіційних фото.

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