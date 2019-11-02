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2 листопада • оновлено в 16:25
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Аж до 20 тисяч гривень: розбираємося як вибрати дитяче автокрісло

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Дитячі автокрісла представлені на ринку великою кількістю варіантів, кожен з яких певним чином забезпечує безпеку дитини в автомобілі.

OBOZREVATEL з'ясував, скільки коштують різні моделі дитячих крісел, які види існують і як вибрати підходящий варіант. Це питання особливо актуальне після прийняття відповідного закону, який передбачає штраф за порушення правил перевезення дітей в розмірі 510 грн, а в разі повторного порушення протягом року – 850 грн.

В першу чергу, вибір залежить від ваги дитини – власне, саме з цієї інформації починається підбір обладнання. Дитячі автокрісла розраховані на вагу пасажира до 36 кг. Потім варто звернути увагу на систему кріплення. Запатентована технологія Isofix є найміцнішою і надійної, але не всі автомобілі оснащені такою системою. Нові машини, як правило, пропонують Isofix.

Дитячі автокрісла представлені в широкому асортименті

Дитячі автокрісла представлені в широкому асортименті

Також установка відрізняється по напрямку руху авто: по ходу, проти (для розміщення в кріслі переднього пасажира) і універсальні. Останній тип, зрозуміло, обійдеться дорожче.

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Один з найважливіших моментів – каркас. Бюджетні моделі засновані на пенопластовой структурі (або зовсім не обладнані каркасом): неважко здогадатися, що рівень захисту в такому випадку невисокий. Існують пластикові каркаси, але найбезпечніші і міцні – металеві.

Існують не тільки автокрісла в класичному розумінні, а й так звані бустери. Вони являють собою сидушки без спинок, які розраховані на дітей старшого віку і важче (тільки до 36 кг). Якщо вашій дитині, наприклад, 1 рік, – бустер не підійде.

Найдешевші дитячі автокрісла

Найдешевші дитячі автокрісла

скріншот з інтернет-магазину

І, звичайно, вартість. Асортимент продукції навіть на українському ринку настільки широкий, що рішення існує для будь-якого гаманця. Наприклад, почати вибирати підходящий варіант можна вже з 300 грн. За найдорожчі моделі доведеться віддати більше 20 тис. Грн.

Зрозуміло, на ціну впливають технології, якість, тип і вікова категорія. Але нерідко запитувану суму доводиться переплачувати за бренд або дизайн, тому до вибору варто підійти серйозно. Головне – не ігнорувати подібну покупку, адже від цього залежить дитяче життя.

Дорогі моделі дитячих автомобільних крісел

Дорогі моделі дитячих автомобільних крісел

скріншот з інтернет-магазину

Як повідомляв OBOZREVATEL, спеціальними автомобільними кріслами для дітей необхідно обзавестися і службам таксі, адже штрафи також їх торкнуться.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини автосвіту
Місце
Україна
Теги
авто діти новини безпека Законодавство ПДР штрафы
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