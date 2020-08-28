Автозлодії за ніч залишили від BMW X6 голий кузов

У мережі з'явилося відео, на якому зображений автомобіль, що відчутно постраждав від рук злодіїв лише за одну ніч. Як видно на кадрах, злочинці майже повністю розкурочили кросовер BMW X6 M.

Відповідний ролик був опублікований на сервісі YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте новина до кінця).

Кросовер BMW практично повністю розібрали за одну ніч. Скріншот відео

"Ось такі речі творяться у нас в Воронежі. Увечері господар поставив X6 на стояночку, а з ранку ось що від нього залишилося. Витягли все. Правда, двигун не стали чіпати, напевно, важкий занадто. А ось турбіни теж поїхали. Навіть вихлоп примудрилися зняти, тільки чомусь не забрали ", – зазначив автор відео.

Варто відзначити, що машина дійсно серйозно постраждала – у неї зняли всі навісні кузовні елементи, оптику, колеса і обшивку салону. Очевидно, що про відновлення "німця" не йдеться – занадто дорого воно обійдеться.

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