Автовласник показав, як виглядає заміна моторної оливи за $21 000

31-річний американець Х'юстон Кроста розповів в соцмережі Reddit про неймовірно дорогу заміну оливи в своєму авто – за цю послугу він заплатив 21 тис. доларів (майже 600 000 грн),. Однак ніякої технічної або людської помилки під час виставлення рахунку не було: вся справа в тому, що чоловік володіє гіперкаром Bugatti Veyron Mansory Vivere вартістю близько 3 млн доларів.

У коментарі до свого публікації Х'юстон Кроста опублікував відео, яке він зняв в компанії компанії Royalty Exotic Cars з Лас-Вегаса, що проводила планове ТО його машини, пише The Drive. В ролику можна побачити, наскільки трудомістким процесом є заміна моторного мастила у Bugatti, чим, власне, і пояснюється така висока ціна процедури (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Зокрема, на шляху до заміни масла у "Вейрона" потрібно подолати ряд складнощів. Вони пов'язані з тим, що у двигуна немає жодної зливної пробки, а саме мастило (60w) густе, тому його важко зливати. Водночас щоб дістатися до повітряних фільтрів, які також підлягають заміні, необхідно розібрати чи не половину машини – зняти колеса, підкрилки задніх крил та навіть задню частину кузова, під яким ховається силова установка.

До речі, заміна оливи у Bugatti Veyron проводиться, як і будь-якого іншого авто, з частотою кожні 10-15 тис. Км. У 8,0-літровий 16-циліндровий мотор заливається приблизно 15 літрів мастила, і лише того, яке було сертифіковано виробником. В середньому двигун гіперкара витрачає 23,6 л палива на 100 км пробігу, а на трасі – 33 літра. 100-літровий бак "Вейрона" стає порожнім лише за 12 хвилин інтенсивного руху.

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