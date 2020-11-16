Автовласник не мив машину більше року: її чистка зайняла 11 годин

У США на мийку привезли машину, яка шокувала своїм виглядом навіть бувалих фахівців з автомобільного клінінгу. Кросовер Ford Escape 2013 року виявився настільки брудним, що на його чистку пішло11 годин.

Як випливає з ролика, опублікованого на YouTube-каналі The Detail Geek, автомобіль не мили більше року. І якщо зовні кросовер виглядав іще більш-менш, то, відкривши двері, співробітники мийки жахнулися. Всі поверхні в салоні були покриті товстим шаром пилу, бруду та навіть шерстю. Крім того, стояв неприємний запах – виявилося, у господаря машини було 5 собак; він часто перевозив чотирилапих друзів у машині, але не прибирав за ними (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

З машини витягли клубки шерсті. Скриншот відео

Щоб повернути "Форду" свіжий вигляд, фахівцям довелося неабияк попрацювати. Наприклад, застосувати під час чищення посилену хімію, не обійшлася навіть без демонтажу сидінь та підлогового покриття.

У підсумку машину відновили, однак мийники наголосили, що це була одна з найскладніших робіт, яку їм коли-небудь доводилося робити.

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