Автовласник не мив машину більше року: її чистка зайняла 11 годин

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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3,7 т.
Автовласник не мив машину більше року: її чистка зайняла 11 годин

У США на мийку привезли машину, яка шокувала своїм виглядом навіть бувалих фахівців з автомобільного клінінгу. Кросовер Ford Escape 2013 року виявився настільки брудним, що на його чистку пішло11 годин.

Як випливає з ролика, опублікованого на YouTube-каналі The Detail Geek, автомобіль не мили більше року. І якщо зовні кросовер виглядав іще більш-менш, то, відкривши двері, співробітники мийки жахнулися. Всі поверхні в салоні були покриті товстим шаром пилу, бруду та навіть шерстю. Крім того, стояв неприємний запах – виявилося, у господаря машини було 5 собак; він часто перевозив чотирилапих друзів у машині, але не прибирав за ними (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

З машини витягли клубки шерсті.

Щоб повернути "Форду" свіжий вигляд, фахівцям довелося неабияк попрацювати. Наприклад, застосувати під час чищення посилену хімію, не обійшлася навіть без демонтажу сидінь та підлогового покриття.

У підсумку машину відновили, однак мийники наголосили, що це була одна з найскладніших робіт, яку їм коли-небудь доводилося робити.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Росії розробили шлагбаум, який знищує машини. Його вже випробували за допомогою вантажівки ЗіЛ-130.

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