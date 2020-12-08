Автовиробництво в Україні продовжує знижуватися

У листопаді підприємства українського автопрому виготовили 638 легкових автомобілів та комерційної техніки, що на 7% нижче, ніж в жовтні.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром. У минулому місяці в Україні було виготовлено 545 легкових автомобілів. Це на 24% більше, ніж у листопаді 2019 року, але на 10% менше результатів жовтня. Зниження кількості продукції, що випускається було викликано зменшенням обсягів збірки на заводі "Єврокар" в Соломоново, де за місяць було виготовлено 311 машин. У той же час на запорізькому ЗАЗі, який в серпні знову налагодив випуск легкових автомобілів, зібрали 234 машини.

Статистика виробництва автомобілів в Україні в 2019-2020 роках ukrautoprom.com.ua

Виробництво вантажних автомобілів склало 9 примірників, що на 4 машини більше, ніж роком раніше та на 5 одиниць перевищило показник жовтня. Статистика не враховує виробництво АвтоКрАЗу, який з серпня 2016 роки не надає офіційних даних про свої досягнення.

Виробники автобусів в минулому місяці виготовили 84 машини, що на 27% більше, ніж рік тому, та на 9% більше їх жовтневого результату.

Всього за 11 місяців 2020 року в Україні було виготовлено 4429 автомобілів різних типів. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Легкових автомобілів виробили 3756 примірників (-36%), вантажних – 45 одиниць (-61%) і автобусів – 628 штук (-18%).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у листопаді знизився споживчий попит на нові легкові автомобілі, а в Європі спостерігається зростання продажів дешевих старих машин.