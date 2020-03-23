Автовиробники встали на боротьбу з коронавірусів

Автовиробники у всьому світі активно включаються у боротьбу з COVID-19.

Як стало відомо OBOZREVATEL, представники General Motors Ford і інших автомобільних компаній вивчають можливість запуску виробництва апаратів ШВЛ.

Керівник Fiat Chrysler Automobiles Майк Менлі вирішив переоснастити один з азіатських заводів компанії під виробництво захисних масок. Також FCA і Ferrari намір допомогти італійській фірмі Siare Engineering збільшити виробництво апаратів для штучної вентиляції легень (ШВЛ).

ШВЛ Aria 104 італянской компанії Siare siare.it

У Великобританії сформовані три консорціуми, які шукають вирішення проблеми нестачі апаратів ШВЛ. У роботах беруть участь компанії McLaren, Nissan і Meggitt. Остання відома своїми розробками в області систем подачі кисню для аерокосмічної галузі і оборонної промисловості.

У Німеччині уряд попросив національні автобренди також зайнятися виробництвом медичного обладнання. У концерні Volkswagen планують використовувати для цього 3D-принтери.

Для виробництва ШВЛ можуть використовуватися 3D-принтери carcarnews.com

Крім того, американська компанія Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) готова надати свої вільні виробничі площі для організації тимчасового госпіталю. Про це повідомив керівник компанії Джеймс Глікенхаус на своїй сторінці в популярній соцмережі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volvo відновила виробництво автомобілів на чотирьох своїх заводах в Китаї після скасування карантину.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!