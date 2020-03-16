Група FIAT має намір припинити роботу своїх підприємств до 27 березня.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Після аналогічних заяв, зроблених Lamborghini і Ferrari, компанія Maserati вирішила зупинити виробництво на своєму італійському заводі в Модені через спалах коронавірусу.

Автовиробники масово закривають заводи через коронавірус media.fcaemea.com

Це є частиною більш великого плану, оголошеного материнською компанією Fiat Chrysler Automobiles, щодо захисту своїх співробітників у всій Європі, оскільки підприємства в Кассіно, Грульяско, Мелфі, Помільяно і Мірафіорі також припиняють роботу.

За межами Італії FCA зупиняє завод у сербському Крагуєваце, де виробляється мінівен Fiat 500L, а також тимчасово закриває підприємство у Польщі, де випускаються Fiat 500, Abarth 500 і Lancia Ypsilon.

Підприємства Fiat Crysler Automobiles закриваються у всій Європі media.fcaemea.com

Це абсолютно зрозуміле рішення, зважаючи на серйозність ситуації в Італії, де на COVID-19 вже захворіли майже 25 тисяч осіб. Після Китаю Італія найбільш сильно постраждала від спалаху коронавірусу, внаслідок якого на сьогодні загинуло понад 1800 людей. На щастя, майже 2400 пацієнтів у Італії вже повністю відновилися після недуги, але ситуація ще залишається серйозною.

Раніше через коронавірус були скасовані великі автошоу в Женеві і Нью-Йорку, а також ціла низка презентацій новинок автопрому.

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