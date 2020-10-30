Автовиробник знищив 9 машин вартістю $2 млн кожна

Хорватська компанія Rimac відзвітувала про перевірку на безпеку свого нового гіперкара C_Two вартістю 2 млн доларів. Програма краш-тестів новинки стартувала в минулому році, і на сьогодні фірма знищила дев'ять екземплярів.

Краш-тести гіперкарів проводяться досить рідко, а тим паче, їх рідко б'ють більш ніж в кількості однієї штуки. Проте, Rimac серйозно підходить до запуску своєї другої моделі (першої був гіперкар Rimac Concept One), тому не шкодує ресурсів на ґрунтовну перевірку нового продукту. Днями хорвати опублікували на YouTube відео, в якому розповіли про вже отриманих результатів в ході випробувань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Як випливає з ролика, один автомобіль пройшов краш-тест на швидкості 40 км/год, а інший – на 56 км/год при 40-процентному перекритті. В основі Rimac C_Two лежить міцний карбоновий монокок, який не дав деформуватися салону і зміститися педальному блоку. В цілому ж на водія і пасажирів діяв мінімальний надлишковий тиск, так що обидва суперкара відмінно себе проявили.

Відзначимо, що Rimac C_Two є електромобілем, і це один з найбільш потужних автомобілів сучасності. Він оснащений чотирма моторами на 1914 л. с. і 2300 Нм. Відмітка в 100 км/год долається за 1,97 с, а максимальна швидкість складає 412 км/год. Загалом випустять 150 таких гіперкарів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Автомобіль за $ 4200 вирвався в лідери продажів серед електрокарів. А саме, він став найпопулярнішим електромобілем в Китаї в серпні-вересні цього року.