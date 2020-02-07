АвтоВАЗ зупиняє конвеєр через низький рівень продажів Лада

Моделі Лада – одні з найбільш популярних автомобілів на російському ринку. Адже в умовах нестабільної економіки дешеві машини виходять на перший план. Але АвтоВАЗ зіткнувся з труднощами.

Як стало відомо OBOZREVATEL, російський автовиробник зупинить конвеєр заводу в Тольятті на деяких змінах 7 та 8 лютого. Призупинення виробництва зачепить моделі Lada XRAY і Lada Largus. Цікаво, що подібних заходів вживають вже не вперше.

Низький попит на автомобілі Лада обернувся зупинкою виробництва

Минулого місяця, 18 та 25 січня, компанія також зупиняла конвеєр, через що на паузі було виробництво Лада Нива (Lada 4x4) і згаданих раніше Лада Ларгус і XRAY.

Новини Лада Гранта і Нива отримали незвичайні дорогі модифікації

На початку року (9 та 10 січня) припиняла роботу складальна лінія Лада Гранта – найдешевшої моделі АвтоВАЗу. Всі ці "паузи" пов'язані з низьким попитом навіть на такі доступні машини. У компанії хочуть скоротити витрати, адже вироблені автомобілі продаються не так швидко, як очікувалося.

Нова Лада Нива своєю появою не підвищила попит на моделі АвтоВАЗ lada.ru

Ще одна стаття економії – доходи співробітників заводу. Адже АвтоВАЗ не заплатить третину окладу працівникам за зміни, під час яких конвеєр не виробляє автомобілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії придумали бюджетний електромобіль. Втім, розробка не нова, але у виробництво машина ніяк не вирушить.

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