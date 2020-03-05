АвтоВАЗ показав суперника своєї Лада Нива за мільйон

Нова модель Лада – це зовсім не свіжий автомобіль. І мова не про Лада Нива, якій виповнилося більше 40 років. АвтоВАЗ підготував особливий кросовер Lada XRAY Cross Instinct.

Як з'ясував OBOZREVATEL, від звичайного XRAY новинка відрізняється пофарбованими в чорний колір дахом і корпусами зовнішніх дзеркал заднього виду. Також з'явилися нові колісні диски.

Lada XRAY Cross Instinct – новий кросовер АвтоВАЗ lada.ru

Салон Lada XRAY Cross Instinct 2020 отримав змінене оздоблення і збільшений до 8 дюймів екран мультимедійної системи. Новий кросовер стане найдорожчим автомобілем компанії. Якщо стандартний XRAY Cross в максимальному виконанні коштує близько 1 000 000 рублів (15 тис. доларів), то особлива модифікація обійдеться дорожче.

У звичайного Lada XRAY Cross дах і дзеркала пофарбовані у колір кузова lada.ru

Виходячи з того, як АвтоВАЗ "наводить красу" на своїх старих моделях, включаючи Лада XRAY, принципово нову Лада Нива покупці отримають нескоро.

Інтер'єр Lada XRAY отримав інше оздоблення lada.ru

Екран мультимедіа збільшився lada.ru

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про небезпечний дефект у нових автомобілях Лада, через який машини необхідно допрацьовувати.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!