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5 березня • оновлено в 17:23
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АвтоВАЗ показав суперника своєї Лада Нива за мільйон

3.8т
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Нова модель Лада – це зовсім не свіжий автомобіль. І мова не про Лада Нива, якій виповнилося більше 40 років. АвтоВАЗ підготував особливий кросовер Lada XRAY Cross Instinct.

Як з'ясував OBOZREVATEL, від звичайного XRAY новинка відрізняється пофарбованими в чорний колір дахом і корпусами зовнішніх дзеркал заднього виду. Також з'явилися нові колісні диски.

Lada XRAY Cross Instinct – новий кросовер АвтоВАЗ

Lada XRAY Cross Instinct – новий кросовер АвтоВАЗ

lada.ru

Салон Lada XRAY Cross Instinct 2020 отримав змінене оздоблення і збільшений до 8 дюймів екран мультимедійної системи. Новий кросовер стане найдорожчим автомобілем компанії. Якщо стандартний XRAY Cross в максимальному виконанні коштує близько 1 000 000 рублів (15 тис. доларів), то особлива модифікація обійдеться дорожче.

У звичайного Lada XRAY Cross дах і дзеркала пофарбовані у колір кузова

У звичайного Lada XRAY Cross дах і дзеркала пофарбовані у колір кузова

lada.ru

Виходячи з того, як АвтоВАЗ "наводить красу" на своїх старих моделях, включаючи Лада XRAY, принципово нову Лада Нива покупці отримають нескоро.

Інтер'єр Lada XRAY отримав інше оздоблення

Інтер'єр Lada XRAY отримав інше оздоблення

lada.ru

Екран мультимедіа збільшився

Екран мультимедіа збільшився

lada.ru

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про небезпечний дефект у нових автомобілях Лада, через який машини необхідно допрацьовувати.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
нові авто кросовер бюджетний автомобіль Лада ВАЗ новини авто
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hunt andres
hunt andres
А что получат в принципе покупатели ЗАЗа или вообще укроавтопрома?)
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0
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Да, корпуса наружных зеркал заднего вида - это очень важный агрегат в автомобиле. Да ещё и по цене иномарки среднего класса, жалкая попытка ! Дам бесплатный совет: весь мир электромобилями заинтересован, а не зеркалами, цветом крыши и колесными дисками.
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hunt andres
hunt andres
БоХ - в помощь !, Дурко, весьмир в глубоких сомнениях по поводу электромобилей)
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фил филька
фил филька
рукажёппые ватники скажут упорыши и начнут хвастаться своим... хм а чем они могут своим хвастаться?
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фил филька
фил филька
варианты с восхвалением чужой пиписьки не предлагать))
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