АвтоВАЗ показав рестайлінгову Лада Нива

Після припинення довгострокового співробітництва з General Motors, позашляховик Chevrolet Niva знову став Ладою Нивою.

Chevrolet Niva перетворився на Ладу Ниву. фото: lada.ru

Компанія АвтоВАЗ показала офіційні ілюстрації оновленої моделі. Відмінності між "американської" і "російської" версіями полягає в новій облицюванні радіатора з "вазовской" турою, аналогічний бейдж-інжиніринг провели в салоні.

Chevrolet Niva перетворився на Ладу Ниву. фото: lada.ru

Кермо прикрасила фірмова емблема. Приладова панель отримала нову графіку, а також поповнилася невеликим монітором мультимедійної системи, а на екрані якої гордо загоряється напис Lada.

Chevrolet Niva перетворився в Лада Нива. фото: lada.ru

Нагадаємо, що цей автомобіль під індексом ВАЗ-2123 був розроблений в кінці 90-х років минулого століття. Спочатку була випущена невелика партія таких авто під маркою "Лада". Після того, як в 2001 році АвтоВАЗ і General Motors створили СП, модернізована версія позашляховика стала продаватися під ім'ям Chevrolet Niva.

ВАЗ-2123 (2001 г.). фото: lada.ru

Chevrolet Niva. фото: lada.ru

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В кінці минулого року АвтоВАЗ викупив частку GM в спільному підприємстві, а в квітні колишнє СП перейменували в "Лада Захід Тольятті". Всі ці перетворення призвели до чергової модернізації моделі і зміні її назви.

2021 Lada Niva. фото: lada.ru

2021 Lada Niva Off-Road. фото: lada.ru

"Niva органічно доповнює модельний ряд LADA, стаючи другим повнопривідним позашляховиком в сімействі, – заявив виконавчий віце-президент з продажу і маркетингу LADA Олів'є Морне.

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Новинка, як і раніше комплектується 1,7-літровим 80-сильним мотор, 5-ступінчастою "механікою" і постійним повним приводом. Автомобіль буде запропонований в двох варіантах – Lada Niva і Lada Niva Off-Road. Ціни і комплектації поки не повідомляються.

2021 Lada Niva. фото: lada.ru

2021 Lada Niva Off-Road. фото: lada.ru

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, АвтоВАЗ зазначив 50-річчя випуску першого авто.