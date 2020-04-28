АвтоВАЗ почав продавати свою найдорожчу модель. Фото

Бюджетний гетчбек Lada XRAY Cross, який виробник чомусь називає кросовером, отримав нову спецверсію і вже надійшов у продаж за неймовірно високою ціною.

За машину просять 988 900 або 1 048 900 рублів залежно від обраного двигуна – це $13 300 або $14 100 (361 000 або 383 000 грн) відповідно. Для порівняння, в Росії за таку суму можна купити Renault Duster з повним приводом! Проте Лада Хрей буває тільки передньопривідною.

Нова Лада за мільйон lada.ru

Новинка під назвою Lada XRAY Cross Instinct відрізняється від стандартної версії в основному стилістичними змінами. Дах і корпуси зовнішніх дзеркал пофарбовані в чорний колір, запропоновано новий дизайн колісних дисків.

Нова Лада за мільйон lada.ru

У салоні з'явилося оздоблення крісел імітацією шкіри і алькантари, а на передній панелі встановили збільшений до 8 дюймів монітор нової мультимедійної системи.

Нова Лада за мільйон lada.ru

Нова Лада за мільйон lada.ru

У стартовій модифікації особливої моделі 1,6-літровий ДВЗ Лада Хрей Крос Інстинкт видає 106 к.с. Для бажаючих купити Lada XRAY з максимальними показниками потужності запропонують 1.8 на 122 к.с.

Базовий XRAY коштує 510 тис. рублів – у два рази дешевше за спецверсію з пофарбованими в чорний колір елементами.

Базовий XRAY набагато дешевший lada.ru

Дивна Лада Нива, про яку розповідав OBOZREVATEL, спробувала скопіювати Mercedes G-class, але у неї нічого не вийшло.