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28 квітня • оновлено в 18:59
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АвтоВАЗ почав продавати свою найдорожчу модель. Фото

4.2т
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Бюджетний гетчбек Lada XRAY Cross, який виробник чомусь називає кросовером, отримав нову спецверсію і вже надійшов у продаж за неймовірно високою ціною.

За машину просять 988 900 або 1 048 900 рублів залежно від обраного двигуна – це $13 300 або $14 100 (361 000 або 383 000 грн) відповідно. Для порівняння, в Росії за таку суму можна купити Renault Duster з повним приводом! Проте Лада Хрей буває тільки передньопривідною.

Нова Лада за мільйон

Нова Лада за мільйон

lada.ru

Новинка під назвою Lada XRAY Cross Instinct відрізняється від стандартної версії в основному стилістичними змінами. Дах і корпуси зовнішніх дзеркал пофарбовані в чорний колір, запропоновано новий дизайн колісних дисків.

Нова Лада за мільйон

Нова Лада за мільйон

lada.ru

У салоні з'явилося оздоблення крісел імітацією шкіри і алькантари, а на передній панелі встановили збільшений до 8 дюймів монітор нової мультимедійної системи.

Нова Лада за мільйон

Нова Лада за мільйон

lada.ru

Нова Лада за мільйон

Нова Лада за мільйон

lada.ru

У стартовій модифікації особливої моделі 1,6-літровий ДВЗ Лада Хрей Крос Інстинкт видає 106 к.с. Для бажаючих купити Lada XRAY з максимальними показниками потужності запропонують 1.8 на 122 к.с.

Базовий XRAY коштує 510 тис. рублів – у два рази дешевше за спецверсію з пофарбованими в чорний колір елементами.

Базовий XRAY набагато дешевший

Базовий XRAY набагато дешевший

lada.ru

Дивна Лада Нива, про яку розповідав OBOZREVATEL, спробувала скопіювати Mercedes G-class, але у неї нічого не вийшло.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
бюджетний автомобіль кросовер ВАЗ Лада нові авто авто
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