АвтоВАЗ готує 17 перспективних моделей

Директор програми Lada B/C Олексій Лихачов в відеопрезентації розповів про плани автовиробника на найближчі 6 років.

Про плани та перспективи АвтоВАЗу розповів Олексій Лихачов

За словами менеджера, АвтоВАЗ випустить 17 нових або оновлених моделей. Зокрема, в найближчі 2 роки буде проведено рестайлінг сімейств Vesta і Largus, які є бестселерами бренду.

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Крім того, до кінця 2022 роки обіцяють представити 5 нових моделей. Можна припустити, що серед них буде нова Granta на платформі Renault, фургон Lada Van на базі Renault Dokker і Lada 4x4 нового покоління, основою для якого послужить кросовер Renault Duster.

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У період з 2023 по 2026 рік компанія розраховує випустити ще 5 нових авто і провести 5 планових оновлень. Ніякої конкретної інформації про те, що це будуть за моделі поки немає.

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Раніше ми вже розповідали, що на початку травня в Роспатент надійшли документи на реєстрацію відразу трьох нових товарних знаків АвтоВАЗу - Tensa, Forta і Kayna. Всі ці назви запатентували відразу в двох товарних категоріях: "автомобілі" і "іграшки".

Плани та перспективи АвтоВАЗу на період до 2026 року

У довгостроковій перспективі АвтоВАЗ має намір підвищити ефективність двигунів, розширити гамму моделей з повним приводом, зайнятися комунікаційними технологіями і системами автономного управління.

Плани та перспективи АвтоВАЗу на період до 2026 року

На цьому етапі планується максимальне використання досвіду материнського альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Як розповідав раніше OBOZREVATEL, АвтоВАЗ відзначив 50-річчя випуску першого автомобіля, а в реставраційній майстерні з нагоди ювілею відтворили перший ралійний ВАЗ.