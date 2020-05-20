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20 травня • оновлено в 12:15
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АвтоВАЗ готує 17 перспективних моделей

2.8т
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Директор програми Lada B/C Олексій Лихачов в відеопрезентації розповів про плани автовиробника на найближчі 6 років.

Про плани та перспективи АвтоВАЗу розповів Олексій Лихачов

Про плани та перспективи АвтоВАЗу розповів Олексій Лихачов

За словами менеджера, АвтоВАЗ випустить 17 нових або оновлених моделей. Зокрема, в найближчі 2 роки буде проведено рестайлінг сімейств Vesta і Largus, які є бестселерами бренду.

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Крім того, до кінця 2022 роки обіцяють представити 5 нових моделей. Можна припустити, що серед них буде нова Granta на платформі Renault, фургон Lada Van на базі Renault Dokker і Lada 4x4 нового покоління, основою для якого послужить кросовер Renault Duster.

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У період з 2023 по 2026 рік компанія розраховує випустити ще 5 нових авто і провести 5 планових оновлень. Ніякої конкретної інформації про те, що це будуть за моделі поки немає.

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Раніше ми вже розповідали, що на початку травня в Роспатент надійшли документи на реєстрацію відразу трьох нових товарних знаків АвтоВАЗу - Tensa, Forta і Kayna. Всі ці назви запатентували відразу в двох товарних категоріях: "автомобілі" і "іграшки".

Плани та перспективи АвтоВАЗу на період до 2026 року

Плани та перспективи АвтоВАЗу на період до 2026 року

У довгостроковій перспективі АвтоВАЗ має намір підвищити ефективність двигунів, розширити гамму моделей з повним приводом, зайнятися комунікаційними технологіями і системами автономного управління.

Плани та перспективи АвтоВАЗу на період до 2026 року

Плани та перспективи АвтоВАЗу на період до 2026 року

На цьому етапі планується максимальне використання досвіду материнського альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Як розповідав раніше OBOZREVATEL, АвтоВАЗ відзначив 50-річчя випуску першого автомобіля, а в реставраційній майстерні з нагоди ювілею відтворили перший ралійний ВАЗ.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія
Теги
Lada ВАЗ Mitsubishi Nissan Renault нові авто авто новини
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