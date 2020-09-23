Автоцивілка може не покрити всі збитки від ДТП: чому і як збільшити ліміт

В ідеалі автоцивілка має повністю захищати всіх учасників ДТП: потерпілого – від збитків, винуватця – від витрат на виплату компенсації. Але на практиці страхового захисту часом бракує. А все тому, що у неї є ліміт.

У тонкощах автоцивілки, про які знають далеко не всі водії, розібрався OBOZREVATEL.

Нині автоцивілка покриває збитки щодо майна тільки на суму до 130 000 грн. І якщо пошкодження у разі ДТП незначні або середнього ступеня, цих грошей, найімовірніше, вистачить на відшкодування компенсації. Але якщо аварія трапилася серйозна, то витрати можуть вийти за межі цього "бюджету".

У такому разі додаткові витрати лягають на плечі винуватця ДТП. Наприклад, якщо збиток від ДТП оцінили у 350 000 грн, страхова виплатить 130 000 грн, а інші 220 000 грн доведеться заплатити зі своєї кишені.

Але є інший шлях розв'язання. Під час купівлі основного поліса автоцивілки автомобіліст може оформити ДЦВ – додаткове страхування цивільної відповідальності, або по-простому – додаткове покриття.

Розмір такого додаткового покриття становить від 100 000 до 1 000 000 млн грн. Залежно від компанії-страховика ДЦВ коштує від 250 до 960 грн. Наприклад, додаткове покриття в 200 000 грн обійдеться приблизно в 260-300 грн за рік, а в 500 000 грн – 465-485 грн.

Тобто у разі ДТП відбувається виплата не тільки за автоцивілкою, але й за додатковим полісом ДЦВ. Наприклад, якщо вартість пошкодження автомобіля становить ті самі 350 тис. грн., то за автоцивілкою буде виплачено 130 тис. грн., а інші 220 000 грн – ДЦВ. За умови, звичайно, що вистачить обраного розміру додаткового покриття (у цьому разі це може опція, наприклад, додаткового покриття на 250 000 грн).

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