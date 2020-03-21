Коронавірус не перешкода: як купити нове авто в Україні

АвтоОбоз розбирався, що змінилося в роботі вітчизняних автомобільних дилерів в умовах карантину.

Більшість дилерських центрів закриті для покупців, а оперативні питання можна вирішити, звернувшись на гарячу лінію або безпосередньо в контакт-центр дилера. Сервісні підрозділи продовжують працювати, але перед поїздкою на СТО варто уточнити графік її роботи.

Ось як прокоментувала ситуацію Юлія Сівак, директор департаменту Mazda, ДП "АВТО Інтернешнл":

"В умовах карантину ми переформатували роботу наших дилерських центрів на дистанційний режим. Зокрема, салони не приймають відвідувачів, але працюють on-line. & Сервісні центри працюють в черговому режимі, автомобілі приймаються і видаються без допуску відвідувачів на територію підприємств. Якщо покупець хоче придбати автомобіль, наші менеджери з продажу проведуть всі консультації і забезпечать клієнта необхідною інформацією про споживчі якості Mazda по телефону, за допомогою електронних сервісів, месенджерів, через сайти дист рібьютора і дилерів.

Дилерський центр Mazda в Києві mazda.ua

Оформити покупку також можна також on-line. Наші фахівці готові підготувати рахунок на оплату і інші фінансові документи, які будуть вислані покупцеві на його електронну пошту. Крім того, можливо придбати автомобіль в кредит на спеціальних умовах, що надаються нашими банками-партнерами – з подачею документів також в електронному порядку.

На жаль, поки реєстрація автомобілів в Сервісних центрах МВС припинена, але при цьому термін на реєстрацію автомобіля для клієнта зі стандартних 10 календарних днів з дати отримання продовжується на період карантину. Але все це за станом на ранок 20 березня, якщо будуть введені інші обмежувальні заходи – будемо їм суворо дотримуватися, адже життя і здоров'я людей – наш головний пріоритет ".

За словами представників компанії "Renault Україна", вирішити будь-які питання, пов'язані з купівлею або сервісним обслуговуванням можна в режимі on-line. Для цього досить зайти на офіційний сайт і заповнити просту форму запиту. Кваліфіковані фахівці компанії зв'яжуться з вами.

Автосалон "НІКО Прайм Мегаполіс" в Києві renault.ua

Крім того, вирішити питання в індивідуальному порядку можна звернувшись на гарячі лінію. Сервісні центри Renault продовжують свою роботу, а записатися на сервіс можна на сайті.

Корпорація УкрАВТО розмістила інформаційне повідомлення про введення тимчасових обмежень:

"На території автосервісних підприємств Корпорації УкрАВТО можна отримати послуги з технічного, гарантійного та післягарантійного обслуговування і отримати послуги страхування і скористатися послугами відділення банку, якщо такий є на території центру. Весь персонал дилерських центрів надає послуги з дотриманням усіх заходів забезпечення безпеки.

"Автоцентр на Столичному" в Києві avtocentr.com.ua

Попередні замовлення і нові замовлення, що надійшли засобами дистанційного зв'язку, виконуються із застосуванням адресної доставки замовлень після попередньої їх оплати на умовах стандартного договору купівлі-продажу автомобіля, з виконанням вимог забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту". При необхідності можна отримати консультацію по телефону гарячої лінії.

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