Авторинок Франції впав до 45-річного мінімуму
Автомобільний ринок Франції впав до найнижчого рівня за останні 45 років. Такими виявилися наслідки пандемії коронавірусної інфекції та економічної кризи.
Про це повідомляє Automotive News Europe. Відзначається, що, згідно з підрахунками Асоціації автовиробників Франції (CCFA), в листопаді нових авто було продано на 27,03% менше порівняно з попереднім місяцем, водночас падіння ринку відбувається вже четвертий місяць поспіль.
Раніше найбільше падіння кількості проданих авто у Франції було зафіксовано ще у 1975 році.
Представник CCFA Франсуа Рудье заявив, що, за останніми оцінками, за весь 2020 рік автомобільний ринок Франції впаде на 25-30%, підкресливши, що останній місяць року, грудень, також може видатися складним.
"Однак ми не думаємо, що спад на рівні всього року перевищить 30%, що дійсно було б катастрофою", – підсумував Рудье.
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